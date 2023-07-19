https://ria.ru/20230719/obstrel-1884988079.html

ВСУ выпустили более 30 снарядов по Донецку и Старомихайловке

ВСУ выпустили более 30 снарядов по Донецку и Старомихайловке - РИА Новости, 19.07.2023

ВСУ выпустили более 30 снарядов по Донецку и Старомихайловке

Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка и поселок Старомихайловка, выпустив тридцать один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:09

2023-07-19T09:09

2023-07-19T09:09

специальная военная операция на украине

донецк

старомихайловка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли районы Донецка и поселок Старомихайловка, выпустив тридцать один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.35(совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 03.50 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 4.00, 6.20 и 7.30 вновь были обстреляны указанные районы Донецка, а также Петровский и Кировский районы, по ним в общей сложности выпустили семнадцать снарядов "натовского" калибра, а в 4.10 - еще три снаряда по Старомихайловке. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884963217.html

донецк

старомихайловка

донецкая народная республика

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донецк, старомихайловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк