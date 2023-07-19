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Совфед обратился к парламентам из-за передачи кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 19.07.2023
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10:19 19.07.2023 (обновлено: 10:30 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/obraschenie-1884999081.html
Совфед обратился к парламентам из-за передачи кассетных боеприпасов Украине
Совфед обратился к парламентам из-за передачи кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 19.07.2023
Совфед обратился к парламентам из-за передачи кассетных боеприпасов Украине
Российские сенаторы на заседании в среду обратились к парламентам мира и международным организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:19
2023-07-19T10:30
в мире
сша
украина
совет федерации рф
джо байден
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду обратились к парламентам мира и международным организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов.Сенаторы призывают в заявлении парламенты мира осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, отмечая, что при их применении РФ оставляет за собой право жесткого зеркального ответа, при этом ставка на использование Киевом кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации.Сенаторы отмечают, что передача Украине такого вооружения - "это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления".В случае применения киевским режимом кассетных боеприпасов Российская Федерация "оставляет за собой право жесткого зеркального ответа", также отмечается в документе.Сенаторы также подчеркивают, что, поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон становится соучастником минирования обширных территорий и в полной мере "несет ответственность за гибель и ранения ни в чем не повинных мирных граждан".Законодатели также отмечают, что в Вашингтоне не могут не сознавать ничтожность обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия "аккуратно и ответственно".Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230716/snaryady-1884477427.html
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в мире, сша, украина, совет федерации рф, джо байден, human rights watch
В мире, США, Украина, Совет Федерации РФ, Джо Байден, Human Rights Watch
Совфед обратился к парламентам из-за передачи кассетных боеприпасов Украине

Совфед обратился к парламентам мира из-за передачи США кассетных боеприпасов Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду обратились к парламентам мира и международным организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов.
Сенаторы призывают в заявлении парламенты мира осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, отмечая, что при их применении РФ оставляет за собой право жесткого зеркального ответа, при этом ставка на использование Киевом кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации.
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине
16 июля, 17:26
Сенаторы отмечают, что передача Украине такого вооружения - "это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления".
В случае применения киевским режимом кассетных боеприпасов Российская Федерация "оставляет за собой право жесткого зеркального ответа", также отмечается в документе.
Сенаторы также подчеркивают, что, поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон становится соучастником минирования обширных территорий и в полной мере "несет ответственность за гибель и ранения ни в чем не повинных мирных граждан".
Законодатели также отмечают, что в Вашингтоне не могут не сознавать ничтожность обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия "аккуратно и ответственно".
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
 
В миреСШАУкраинаСовет Федерации РФДжо БайденHuman Rights Watch
 
 
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