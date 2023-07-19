Совфед обратился к парламентам из-за передачи кассетных боеприпасов Украине
Совфед обратился к парламентам мира из-за передачи США кассетных боеприпасов Украине
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду обратились к парламентам мира и международным организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов.
Сенаторы отмечают, что передача Украине такого вооружения - "это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления".
В случае применения киевским режимом кассетных боеприпасов Российская Федерация "оставляет за собой право жесткого зеркального ответа", также отмечается в документе.
Сенаторы также подчеркивают, что, поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон становится соучастником минирования обширных территорий и в полной мере "несет ответственность за гибель и ранения ни в чем не повинных мирных граждан".
Законодатели также отмечают, что в Вашингтоне не могут не сознавать ничтожность обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия "аккуратно и ответственно".
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.