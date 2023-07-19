https://ria.ru/20230719/nikaragua-1884965567.html
Никарагуа не одобрила итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК
Никарагуа не одобрила итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК - РИА Новости, 19.07.2023
Никарагуа не одобрила итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК
Правительство Никарагуа не одобрило и не подписало итоговую декларацию саммита стран Сообщества стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (СЕЛАК) и... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T00:40
2023-07-19T00:40
2023-07-19T00:40
в мире
никарагуа
россия
евросоюз
селак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64234/86/642348622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3272e164234151de9bd4efaeb4aa8a.jpg
МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Правительство Никарагуа не одобрило и не подписало итоговую декларацию саммита стран Сообщества стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (СЕЛАК) и Евросоюза, и обвинило ЕС в нарушении демократических процедур, сообщил МИД страны. "Правительство примирения и национального единства Никарагуа информирует наш народ и международное сообщество о том, что оно не подписывало, не одобряло и не поддерживало то, что было напыщенно и ложно названо сегодня Консенсусной декларацией III саммита СЕЛАК-Европейский союз. Европейский Союз, как это обычно бывает, нарушил все процедуры и механизмы, установленные демократическими институтами, обойдя механизмы, поддерживающие работу наших собственных организаций", - говорится в заявлении, которое распространил в СМИ МИД Никарагуа. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе двухдневного саммита в Брюсселе итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Манагуа, которая отказалась подписывать документ. "Из Никарагуа, свободной и суверенной, мы вновь заявляем о нашем мирном призвании, основанном на борьбе, которая возвышает наши народы и приносит победы", - говорится в заявлении за подписью главы МИД Никарагуа Дениса Колиндреса Монкады.
https://ria.ru/20230719/argentina-1884964168.html
никарагуа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64234/86/642348622_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ab63c822f3bbafcce59ba95c0922ddf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никарагуа, россия, евросоюз, селак
В мире, Никарагуа, Россия, Евросоюз, СЕЛАК
Никарагуа не одобрила итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК
МИД Никарагуа: Манагуа не одобрила и не подписала итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК