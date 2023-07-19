https://ria.ru/20230719/nikaragua-1884965567.html

Никарагуа не одобрила итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК

Никарагуа не одобрила итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК - РИА Новости, 19.07.2023

Никарагуа не одобрила итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК

Правительство Никарагуа не одобрило и не подписало итоговую декларацию саммита стран Сообщества стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (СЕЛАК) и... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T00:40

2023-07-19T00:40

2023-07-19T00:40

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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Правительство Никарагуа не одобрило и не подписало итоговую декларацию саммита стран Сообщества стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (СЕЛАК) и Евросоюза, и обвинило ЕС в нарушении демократических процедур, сообщил МИД страны. "Правительство примирения и национального единства Никарагуа информирует наш народ и международное сообщество о том, что оно не подписывало, не одобряло и не поддерживало то, что было напыщенно и ложно названо сегодня Консенсусной декларацией III саммита СЕЛАК-Европейский союз. Европейский Союз, как это обычно бывает, нарушил все процедуры и механизмы, установленные демократическими институтами, обойдя механизмы, поддерживающие работу наших собственных организаций", - говорится в заявлении, которое распространил в СМИ МИД Никарагуа. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе двухдневного саммита в Брюсселе итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Манагуа, которая отказалась подписывать документ. "Из Никарагуа, свободной и суверенной, мы вновь заявляем о нашем мирном призвании, основанном на борьбе, которая возвышает наши народы и приносит победы", - говорится в заявлении за подписью главы МИД Никарагуа Дениса Колиндреса Монкады.

https://ria.ru/20230719/argentina-1884964168.html

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в мире, никарагуа, россия, евросоюз, селак