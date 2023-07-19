https://ria.ru/20230719/nepogoda-1884995131.html

В Подмосковье из-за непогоды упали 27 деревьев

В Подмосковье из-за непогоды упали 27 деревьев - РИА Новости, 19.07.2023

В Подмосковье из-за непогоды упали 27 деревьев

В Московской области из-за непогоды упали 27 деревьев, повреждены восемь автомобилей, произошло отключение электричества в 59 населенных пунктах, сообщает... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:51

2023-07-19T09:51

2023-07-19T09:51

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917333_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_64d5c49c2afecf420eb69fc2f07ed087.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Московской области из-за непогоды упали 27 деревьев, повреждены восемь автомобилей, произошло отключение электричества в 59 населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "По состоянию на 08.00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Московской области произошло падение 27 деревьев в 14 муниципальных образованиях: все деревья распилены и убраны", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации ведомства, произошли аварийные отключения энергоснабжения в 59 населенных пунктах в 10 муниципальных образованиях. Повреждено восемь автомобилей в шести муниципальных образованиях. Падение слабо закреплённых и широкоформатных конструкций не зарегистрировано, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20230719/pogoda-1884984267.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)