https://ria.ru/20230719/nepogoda-1884995131.html
В Подмосковье из-за непогоды упали 27 деревьев
В Подмосковье из-за непогоды упали 27 деревьев - РИА Новости, 19.07.2023
В Подмосковье из-за непогоды упали 27 деревьев
В Московской области из-за непогоды упали 27 деревьев, повреждены восемь автомобилей, произошло отключение электричества в 59 населенных пунктах, сообщает... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:51
2023-07-19T09:51
2023-07-19T09:51
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Московской области из-за непогоды упали 27 деревьев, повреждены восемь автомобилей, произошло отключение электричества в 59 населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "По состоянию на 08.00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Московской области произошло падение 27 деревьев в 14 муниципальных образованиях: все деревья распилены и убраны", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации ведомства, произошли аварийные отключения энергоснабжения в 59 населенных пунктах в 10 муниципальных образованиях. Повреждено восемь автомобилей в шести муниципальных образованиях. Падение слабо закреплённых и широкоформатных конструкций не зарегистрировано, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20230719/pogoda-1884984267.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье из-за непогоды упали 27 деревьев
МЧС: в Подмосковье из-за непогоды упали 27 деревьев, получили повреждения восемь машин