https://ria.ru/20230719/nastuplenie-1885162444.html

Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2023

Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области

Украинские войска начали новую наступательную операцию в Запорожской области, российские военные отражают атаки противника, сообщил глава регионального... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:22

2023-07-19T20:22

2023-07-19T21:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска начали новую наступательную операцию в Запорожской области, российские военные отражают атаки противника, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Около получаса назад нацисты начали новую наступательную операцию на рубеже Работино — Вербовое, отправив десятки единиц бронетехники, включая "Леопарды" и "Брэдли", а также множество боевиков для попытки прорыва наших позиций на стыке зон ответственности 291 и 70 полков", — написал он.По словам общественника, перед этим ВСУ провели ротацию на Ореховском направлении и перебросили туда новые силы из резерва, которые удалось быстро обнаружить с помощью беспилотников. Сейчас российские войска наносят по украинским подразделениям огневое поражение артиллерией и минометами, отметил Рогов."Наши ребята в активной обороне. Начались тяжелые бои. Вечер и ночь обещают быть горячими", — подчеркнул он.Как заявили в Минобороны, за последние сутки потери украинской армии на Запорожском направлении превысили 170 военных. В сводке военного ведомства также сообщается об уничтожении двух танков, девяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей, гаубицы "МСТА-Б", трех орудий Д-20, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html

https://ria.ru/20230719/kulibiny-1884915440.html

россия

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россия, украина, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность