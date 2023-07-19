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Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 19.07.2023 (обновлено: 21:24 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/nastuplenie-1885162444.html
Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2023
Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области
Украинские войска начали новую наступательную операцию в Запорожской области, российские военные отражают атаки противника, сообщил глава регионального... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:22
2023-07-19T21:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска начали новую наступательную операцию в Запорожской области, российские военные отражают атаки противника, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Около получаса назад нацисты начали новую наступательную операцию на рубеже Работино — Вербовое, отправив десятки единиц бронетехники, включая "Леопарды" и "Брэдли", а также множество боевиков для попытки прорыва наших позиций на стыке зон ответственности 291 и 70 полков", — написал он.По словам общественника, перед этим ВСУ провели ротацию на Ореховском направлении и перебросили туда новые силы из резерва, которые удалось быстро обнаружить с помощью беспилотников. Сейчас российские войска наносят по украинским подразделениям огневое поражение артиллерией и минометами, отметил Рогов."Наши ребята в активной обороне. Начались тяжелые бои. Вечер и ночь обещают быть горячими", — подчеркнул он.Как заявили в Минобороны, за последние сутки потери украинской армии на Запорожском направлении превысили 170 военных. В сводке военного ведомства также сообщается об уничтожении двух танков, девяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей, гаубицы "МСТА-Б", трех орудий Д-20, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html
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россия, украина, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность
Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об отражении ВС России новой волны наступления ВСУ на Запорожском фронте

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска начали новую наступательную операцию в Запорожской области, российские военные отражают атаки противника, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Около получаса назад нацисты начали новую наступательную операцию на рубеже Работино — Вербовое, отправив десятки единиц бронетехники, включая "Леопарды" и "Брэдли", а также множество боевиков для попытки прорыва наших позиций на стыке зон ответственности 291 и 70 полков", — написал он.
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По словам общественника, перед этим ВСУ провели ротацию на Ореховском направлении и перебросили туда новые силы из резерва, которые удалось быстро обнаружить с помощью беспилотников.
Сейчас российские войска наносят по украинским подразделениям огневое поражение артиллерией и минометами, отметил Рогов.
"Наши ребята в активной обороне. Начались тяжелые бои. Вечер и ночь обещают быть горячими", — подчеркнул он.
Как заявили в Минобороны, за последние сутки потери украинской армии на Запорожском направлении превысили 170 военных. В сводке военного ведомства также сообщается об уничтожении двух танков, девяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей, гаубицы "МСТА-Б", трех орудий Д-20, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
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