https://ria.ru/20230719/nastuplenie-1885162444.html
Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2023
Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области
Украинские войска начали новую наступательную операцию в Запорожской области, российские военные отражают атаки противника, сообщил глава регионального... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:22
2023-07-19T20:22
2023-07-19T21:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска начали новую наступательную операцию в Запорожской области, российские военные отражают атаки противника, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Около получаса назад нацисты начали новую наступательную операцию на рубеже Работино — Вербовое, отправив десятки единиц бронетехники, включая "Леопарды" и "Брэдли", а также множество боевиков для попытки прорыва наших позиций на стыке зон ответственности 291 и 70 полков", — написал он.По словам общественника, перед этим ВСУ провели ротацию на Ореховском направлении и перебросили туда новые силы из резерва, которые удалось быстро обнаружить с помощью беспилотников. Сейчас российские войска наносят по украинским подразделениям огневое поражение артиллерией и минометами, отметил Рогов."Наши ребята в активной обороне. Начались тяжелые бои. Вечер и ночь обещают быть горячими", — подчеркнул он.Как заявили в Минобороны, за последние сутки потери украинской армии на Запорожском направлении превысили 170 военных. В сводке военного ведомства также сообщается об уничтожении двух танков, девяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей, гаубицы "МСТА-Б", трех орудий Д-20, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html
https://ria.ru/20230719/kulibiny-1884915440.html
россия
украина
сша
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность
Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил об отражении ВС России новой волны наступления ВСУ на Запорожском фронте
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости.
Украинские войска начали новую наступательную операцию в Запорожской области, российские военные отражают атаки противника, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале
.
"Около получаса назад нацисты начали новую наступательную операцию на рубеже Работино — Вербовое, отправив десятки единиц бронетехники, включая "Леопарды" и "Брэдли", а также множество боевиков для попытки прорыва наших позиций на стыке зон ответственности 291 и 70 полков", — написал он.
СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей
По словам общественника, перед этим ВСУ
провели ротацию на Ореховском направлении и перебросили туда новые силы из резерва, которые удалось быстро обнаружить с помощью беспилотников.
Сейчас российские войска наносят по украинским подразделениям огневое поражение артиллерией и минометами, отметил Рогов.
"Наши ребята в активной обороне. Начались тяжелые бои. Вечер и ночь обещают быть горячими", — подчеркнул он.
Как заявили в Минобороны, за последние сутки потери украинской армии на Запорожском направлении превысили 170 военных. В сводке военного ведомства также сообщается об уничтожении двух танков, девяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей, гаубицы "МСТА-Б", трех орудий Д-20, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
"Такого оружия еще не видели". Что придумали в зоне СВО