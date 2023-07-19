https://ria.ru/20230719/musor-1884975814.html

В Австралии обнаружили загадочный металлический цилиндр

В Австралии обнаружили загадочный металлический цилиндр - РИА Новости, 19.07.2023

В Австралии обнаружили загадочный металлический цилиндр

В Австралии на берег около города Джуриен Бэй вымыло загадочный металлический цилиндр, сообщает Fox News. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:01

2023-07-19T06:01

2023-07-19T09:33

австралия

индийский океан

в мире

fox news

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Австралии на берег около города Джуриен Бэй вымыло загадочный металлический цилиндр, сообщает Fox News."Австралийские власти считают, что странный цилиндр, который вымыло на берег, скорее всего представляет собой космический мусор, в то время как местные СМИ продолжают бурно размышлять о его происхождении", — говорится в сообщении.Представители Австралийского космического агентства в соцсетях заявили, что устанавливают связь с партнерами для выяснения происхождения цилиндра. По словам сотрудников ведомства, объект может быть частью иностранной ракеты-носителя. Они также посоветовали местным жителям воздержаться от контакта с предметом и сообщать о нахождении другого мусора, потенциально происходящего из космоса.Пользователи соцсетей предположили, что загадочный обломок мог отделиться от индийской ракеты LVM3, запущенной на прошлой неделе, а затем приплыть к берегам Австралии. Но другие утверждают, что на корпусе детали не смогло бы вырасти такое количество ракушек за короткий срок.Странный объект, имеющий форму цилиндра с округлым верхом и покрытый ракушками и водорослями, выбросило на берег в субботу. Власти опечатали территорию, завернули предмет в пластик и во вторник вывезли его с берега. По заявлениям австралийских СМИ, он был доставлен в закрытое хранилище. Именно скрытность действий правительства вызвала у местных жителей и пользователей Сети множество предположений о происхождении объекта.

https://ria.ru/20230623/polsha-1880040668.html

австралия

индийский океан

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австралия, индийский океан, в мире, fox news