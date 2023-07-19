Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 19.07.2023 (обновлено: 10:51 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/most-1884981681.html
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей - РИА Новости, 19.07.2023
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей
Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщил министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:55
2023-07-19T10:51
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
общество
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщил министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию."Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме", - сообщил Лукашенко.
https://ria.ru/20230719/avtobusy-1884979771.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad4c846341180b695fcd1434a821838e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, общество, новости - туризм
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Общество, Новости - Туризм
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей

Минтранс Крыма: на Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщил министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.
"Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме", - сообщил Лукашенко.
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию запустили автобусы
07:30
 
ЧП на Крымском мостуРеспублика КрымКрымский мостОбществоНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала