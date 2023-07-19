https://ria.ru/20230719/most-1884981681.html
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей - РИА Новости, 19.07.2023
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей
Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщил министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:55
2023-07-19T07:55
2023-07-19T10:51
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
общество
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщил министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию."Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме", - сообщил Лукашенко.
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РИА Новости
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РИА Новости
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чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, общество, новости - туризм
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Общество, Новости - Туризм
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей
Минтранс Крыма: на Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей