https://ria.ru/20230719/most-1884981681.html

На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей

На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей - РИА Новости, 19.07.2023

На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей

Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщил министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T07:55

2023-07-19T07:55

2023-07-19T10:51

чп на крымском мосту

республика крым

крымский мост

общество

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщил министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию."Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме", - сообщил Лукашенко.

https://ria.ru/20230719/avtobusy-1884979771.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, общество, новости - туризм