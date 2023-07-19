https://ria.ru/20230719/moldavia-1885183377.html

Молдавский политик Шор поддержал новую главу Гагаузской автономии

Молдавский политик Шор поддержал новую главу Гагаузской автономии - РИА Новости, 19.07.2023

Молдавский политик Шор поддержал новую главу Гагаузской автономии

Молдавский политик и бизнесмен, лидер политического блока "Шор" Илан Шор в своем Telegam-канале поддержал нового главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T23:07

2023-07-19T23:07

2023-07-19T23:07

в мире

гагаузия

кишинев

молдавия

илан шор

евгения гуцул

майя санду

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КОМРАТ (Молдавия) 19 июл – РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен, лидер политического блока "Шор" Илан Шор в своем Telegam-канале поддержал нового главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая в среду официально вступила в должность. В среду в столице Гагаузии прошла официальная инаугурация нового главы автономии. Предвыборная кампания в автономии проходила на фоне противостояния между центральными властями и оппозицией, которая с весны прошлого года проводит в Кишиневе и других населенных пунктах страны протесты против роста цен и политического преследования оппонентов президента Майи Санду. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. "Для Гагаузии сегодня начинается новая эра. С вступлением в должность башкана автономии нашей коллеги Евгении Гуцул запускаются все двигатели, которые день за днем будут работать на благо людей и превратят Гагаузию в край мечты", - сообщил Шор посредством видеосвязи. Он отметил, что намерен инвестировать в будущее Гагаузии и рассчитывает на поддержку жителей автономии. "Нам нужно закатать рукава и своими силами всем вместе возродить гагаузскую землю, у меня хватит ресурсов, но только вместе с вами. Одна из главных моих целей попытаться объединить всех политических деятелей Гагаузии. Чтобы все вместе поработали на то, чтобы возродить автономию", - добавил он. Шор также отметил, что его команда "создала механизм финансовой поддержки фермеров Гагаузии, чтобы в кратчайшие сроки они получили деньги, необходимые для выживания в это непростое время" "Пока я ищу способы помочь народу Гагаузии, режим Санду отбирает у предпринимателей автономии полмиллиарда леев (27 миллионов долларов - ред.)", - сказал Шор. Ранее депутат от правящей в стране партии "Действие и солидарность" Раду Мариан представил законопроект, предполагающий сокращение бюджета Гагаузской автономии на 500 миллионов леев. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В парламенте рассматривается законопроект о запрете членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

гагаузия

кишинев

молдавия

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, илан шор, евгения гуцул, майя санду