https://ria.ru/20230719/mina-1885027618.html

В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину

В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину - РИА Новости, 19.07.2023

В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину

Экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:28

2023-07-19T12:28

2023-07-19T13:18

черное море

безопасность

россия

ка-27

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, рассказали в Минобороны."Патрульным кораблем "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 километрах северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина", — сообщил в ведомстве.Командир корабля приказал поднять в воздух вертолет, экипаж которого уничтожил мину из пулемета.Ранее на этой неделе командование Черноморского флота объявило предупреждение всем мореплавателям в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения украинской бесконтрольно дрейфующей мины. Уточнялось, что мину выставили ВМС Украины "в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории". Такие действия в Минобороны назвали непрофессиональными и безответственными, они привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, безопасность, россия, ка-27, украина, вооруженные силы украины