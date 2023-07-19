https://ria.ru/20230719/mina-1885027618.html
В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину
В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину - РИА Новости, 19.07.2023
В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину
Экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:28
2023-07-19T12:28
2023-07-19T13:18
черное море
безопасность
россия
ка-27
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, рассказали в Минобороны."Патрульным кораблем "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 километрах северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина", — сообщил в ведомстве.Командир корабля приказал поднять в воздух вертолет, экипаж которого уничтожил мину из пулемета.Ранее на этой неделе командование Черноморского флота объявило предупреждение всем мореплавателям в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения украинской бесконтрольно дрейфующей мины. Уточнялось, что мину выставили ВМС Украины "в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории". Такие действия в Минобороны назвали непрофессиональными и безответственными, они привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, безопасность, россия, ка-27, украина, вооруженные силы украины
Черное море, Безопасность, Россия, Ка-27, Украина, Вооруженные силы Украины
В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину
Ка-27 уничтожил украинскую мину, дрейфовавшую в Черном море северо-восточнее Босфора
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море, рассказали в Минобороны.
"Патрульным кораблем "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 километрах северо-восточнее пролива Босфор
была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина", — сообщил в ведомстве.
Командир корабля приказал поднять в воздух вертолет, экипаж которого уничтожил мину из пулемета.
Ранее на этой неделе командование Черноморского флота объявило предупреждение всем мореплавателям в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения украинской бесконтрольно дрейфующей мины. Уточнялось, что мину выставили ВМС Украины "в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории". Такие действия в Минобороны назвали непрофессиональными и безответственными, они привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.