https://ria.ru/20230719/mi6-1885081704.html

Захарова ответила главе MI6, призвавшему россиян к сотрудничеству

Захарова ответила главе MI6, призвавшему россиян к сотрудничеству - РИА Новости, 19.07.2023

Захарова ответила главе MI6, призвавшему россиян к сотрудничеству

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале ответила главе британской MI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:12

2023-07-19T15:12

2023-07-19T15:12

в мире

россия

ричард мур

британская разведывательная служба mi6

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале ответила главе британской MI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с разведслужбой и положить конец "кровопролитию". Она напомнила, что "глава британской MI-6 Ричард Мур призвал россиян сотрудничать с разведслужбой и положить конец "кровопролитию", по его словам, у России мало шансов восстановить свои позиции на Украине". Захарова также привела цитату Мура, где он приглашает россиян "поступить так же, как поступили другие за последние 18 месяцев, и присоединиться к нам". "Наша дверь всегда открыта. Их секреты будут в безопасности"", - процитировала она Мура. "Если бы у России было "мало шансов" восстановить позиции, вы, Ричард Мур, так бы не суетились. Что касается "открытых дверей и сохранения секретов", то вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь", - написала официальный представитель МИД РФ . Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20230604/rossiya-1876113945.html

https://ria.ru/20230523/spetsnaz-1873579020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ричард мур, британская разведывательная служба mi6, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания