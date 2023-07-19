Захарова ответила главе MI6, призвавшему россиян к сотрудничеству
Захарова напомнила Ричарду Муру, что служба MI6 первыми уничтожает тех, кто ей доверился
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале ответила главе британской MI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать с разведслужбой и положить конец "кровопролитию".
Она напомнила, что "глава британской MI-6 Ричард Мур призвал россиян сотрудничать с разведслужбой и положить конец "кровопролитию", по его словам, у России мало шансов восстановить свои позиции на Украине". Захарова также привела цитату Мура, где он приглашает россиян "поступить так же, как поступили другие за последние 18 месяцев, и присоединиться к нам". "Наша дверь всегда открыта. Их секреты будут в безопасности"", - процитировала она Мура.
"Если бы у России было "мало шансов" восстановить позиции, вы, Ричард Мур, так бы не суетились. Что касается "открытых дверей и сохранения секретов", то вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь", - написала официальный представитель МИД РФ .
Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.