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Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов

Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов - РИА Новости, 19.07.2023

Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов

Актер театра и кино, сыгравший в сериалах "Убойная сила" и "Бандитский Петербург", Виктор Мелихов умер на 62-м году жизни, об этом сообщил его коллега Марк... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:13

2023-07-19T16:13

2023-07-19T16:16

культура

марк горонок

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Актер театра и кино, сыгравший в сериалах "Убойная сила" и "Бандитский Петербург", Виктор Мелихов умер на 62-м году жизни, об этом сообщил его коллега Марк Горонок во "ВКонтакте"."Умер мой друг. Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов", — написал он.Мелихов окончил в 1987 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Он был известен по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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марк горонок