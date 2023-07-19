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Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов - РИА Новости, 19.07.2023
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Культура
 
16:13 19.07.2023 (обновлено: 16:16 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/melikhov-1885100229.html
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов - РИА Новости, 19.07.2023
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов
Актер театра и кино, сыгравший в сериалах "Убойная сила" и "Бандитский Петербург", Виктор Мелихов умер на 62-м году жизни, об этом сообщил его коллега Марк... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:13
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культура
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Актер театра и кино, сыгравший в сериалах "Убойная сила" и "Бандитский Петербург", Виктор Мелихов умер на 62-м году жизни, об этом сообщил его коллега Марк Горонок во "ВКонтакте"."Умер мой друг. Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов", — написал он.Мелихов окончил в 1987 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Он был известен по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".
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марк горонок
Культура, Марк Горонок
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Виктор Мелихов

Актер из сериала "Бандитский Петербург" Виктор Мелихов умер на 62-м году жизни

© Триикс Медиа (2015)Кадр из сериала "Высокие ставки"
Кадр из сериала Высокие ставки
© Триикс Медиа (2015)
Кадр из сериала "Высокие ставки". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Актер театра и кино, сыгравший в сериалах "Убойная сила" и "Бандитский Петербург", Виктор Мелихов умер на 62-м году жизни, об этом сообщил его коллега Марк Горонок во "ВКонтакте".
"Умер мой друг. Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов", — написал он.
Мелихов окончил в 1987 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Он был известен по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".
 
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