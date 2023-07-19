https://ria.ru/20230719/mchs-1885018097.html
Куренков назвал сумму, необходимую для дополнительного финансирования МЧС
Куренков назвал сумму, необходимую для дополнительного финансирования МЧС - РИА Новости, 19.07.2023
Куренков назвал сумму, необходимую для дополнительного финансирования МЧС
Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что на дополнительное финансирование ведомства в 2024-2026 годах необходимо 205 миллиардов рублей. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:50
2023-07-19T11:50
2023-07-19T12:35
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что на дополнительное финансирование ведомства в 2024-2026 годах необходимо 205 миллиардов рублей.По словам Куренкова, причина - в росте стоимости закупаемой техники и оборудования, а также создании подразделений в новых регионах РФ."Поэтому потребность в дополнительном финансировании МЧС России на 2024-2026 годы составляет более 205 миллиардов рублей", - сказал он в ходе заседания Совфеда.
https://ria.ru/20230719/ukrytiya-1885018278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Куренков назвал сумму, необходимую для дополнительного финансирования МЧС
Куренков: МЧС с 2024 по 2026 годы дополнительно понадобится 205 миллиардов рублей