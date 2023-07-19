https://ria.ru/20230719/mashiny-1885003677.html

У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка

У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка - РИА Новости, 19.07.2023

У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка

Скопления автомобилей у Крымского моста со стороны Крыма, по данным на 10.00, нет, со стороны Кубани образовалась небольшая очередь из 90 машин, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:50

2023-07-19T10:50

2023-07-19T10:50

происшествия

тамань (станица)

керчь

чп на крымском мосту

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Скопления автомобилей у Крымского моста со стороны Крыма, по данным на 10.00, нет, со стороны Кубани образовалась небольшая очередь из 90 машин, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. По данным на 8.00, скопления автомобилей с обеих сторон моста не было. "10:00. На автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", - говорится в сообщении. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

https://ria.ru/20230718/terakt-1884962653.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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происшествия, тамань (станица), керчь, чп на крымском мосту, республика крым