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У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка - РИА Новости, 19.07.2023
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10:50 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/mashiny-1885003677.html
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка - РИА Новости, 19.07.2023
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка
Скопления автомобилей у Крымского моста со стороны Крыма, по данным на 10.00, нет, со стороны Кубани образовалась небольшая очередь из 90 машин, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:50
2023-07-19T10:50
происшествия
тамань (станица)
керчь
чп на крымском мосту
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Скопления автомобилей у Крымского моста со стороны Крыма, по данным на 10.00, нет, со стороны Кубани образовалась небольшая очередь из 90 машин, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. По данным на 8.00, скопления автомобилей с обеих сторон моста не было. "10:00. На автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", - говорится в сообщении. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
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тамань (станица)
керчь
республика крым
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происшествия, тамань (станица), керчь, чп на крымском мосту, республика крым
Происшествия, Тамань (станица), Керчь, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка

У Крымского моста со стороны Кубани образовалась очередь из 90 машин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Скопления автомобилей у Крымского моста со стороны Крыма, по данным на 10.00, нет, со стороны Кубани образовалась небольшая очередь из 90 машин, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.
По данным на 8.00, скопления автомобилей с обеих сторон моста не было.
«
"10:00. На автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
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ПроисшествияТамань (станица)КерчьЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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