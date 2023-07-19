https://ria.ru/20230719/mashiny-1885003677.html
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка - РИА Новости, 19.07.2023
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка
Скопления автомобилей у Крымского моста со стороны Крыма, по данным на 10.00, нет, со стороны Кубани образовалась небольшая очередь из 90 машин, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:50
2023-07-19T10:50
2023-07-19T10:50
происшествия
тамань (станица)
керчь
чп на крымском мосту
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Скопления автомобилей у Крымского моста со стороны Крыма, по данным на 10.00, нет, со стороны Кубани образовалась небольшая очередь из 90 машин, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. По данным на 8.00, скопления автомобилей с обеих сторон моста не было. "10:00. На автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", - говорится в сообщении. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
https://ria.ru/20230718/terakt-1884962653.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad4c846341180b695fcd1434a821838e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамань (станица), керчь, чп на крымском мосту, республика крым
Происшествия, Тамань (станица), Керчь, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась очередь из 90 машин