https://ria.ru/20230719/marsh-1885140552.html
Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный марш в Варшаве
Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный марш в Варшаве - РИА Новости, 19.07.2023
Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный марш в Варшаве
Лидер польской оппозиции, бывший председатель Европейского совета Дональд Туск анонсировал проведение в Варшаве миллионного антиправительственного марша. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:12
2023-07-19T18:12
2023-07-19T18:12
варшава
польша
дональд туск
европейский совет
право и справедливость
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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, бывший председатель Европейского совета Дональд Туск анонсировал проведение в Варшаве миллионного антиправительственного марша. "Первого октября в Варшаве мы организуем марш "Миллион сердец", который придаст каждому уверенность в победе. Мы не позволим злу воцариться в нашей повседневной жизни", - заявил Туск журналистам. Он подчеркнул, что марш должен показать за несколько недель до парламентских выборов, что "хороших, смелых и решительных людей стало больше". Туск напомнил, что в начале июня в Варшаве прошёл антиправительственный марш, в котором приняли участие до полумиллиона человек. "Марш 4 июня возродил в Польше надежду на то, что перемены возможны, после марша 1 октября ни у кого не будет сомнений в этом", - сказал он. Парламентские выборы должны пройти в Польше будущей осенью. Результаты последних соцопросов говорят о том, что правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) может потерять власть. В настоящее время за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, однако оппозиционные партии Гражданская коалиция, "Объединённые левые", "Польша – 2050", Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.
https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html
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варшава, польша, дональд туск, европейский совет, право и справедливость
Варшава, Польша, Дональд Туск, Европейский совет, Право и справедливость
Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный марш в Варшаве
Лидер польской оппозиции Туск готовит проведение миллионного антиправительственного марша