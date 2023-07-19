https://ria.ru/20230719/marsh-1885140552.html

Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный марш в Варшаве

Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный марш в Варшаве - РИА Новости, 19.07.2023

Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный марш в Варшаве

Лидер польской оппозиции, бывший председатель Европейского совета Дональд Туск анонсировал проведение в Варшаве миллионного антиправительственного марша. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:12

2023-07-19T18:12

2023-07-19T18:12

варшава

польша

дональд туск

европейский совет

право и справедливость

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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, бывший председатель Европейского совета Дональд Туск анонсировал проведение в Варшаве миллионного антиправительственного марша. "Первого октября в Варшаве мы организуем марш "Миллион сердец", который придаст каждому уверенность в победе. Мы не позволим злу воцариться в нашей повседневной жизни", - заявил Туск журналистам. Он подчеркнул, что марш должен показать за несколько недель до парламентских выборов, что "хороших, смелых и решительных людей стало больше". Туск напомнил, что в начале июня в Варшаве прошёл антиправительственный марш, в котором приняли участие до полумиллиона человек. "Марш 4 июня возродил в Польше надежду на то, что перемены возможны, после марша 1 октября ни у кого не будет сомнений в этом", - сказал он. Парламентские выборы должны пройти в Польше будущей осенью. Результаты последних соцопросов говорят о том, что правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) может потерять власть. В настоящее время за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, однако оппозиционные партии Гражданская коалиция, "Объединённые левые", "Польша – 2050", Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.

https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

варшава

польша

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варшава, польша, дональд туск, европейский совет, право и справедливость