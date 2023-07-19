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Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой - РИА Новости, 19.07.2023
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07:48 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/marokko-1884981398.html
Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой
Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой - РИА Новости, 19.07.2023
Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой
Марокко заинтересовано в покупке у России электробусов и в строительстве заводов по их сборке, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:48
2023-07-19T07:48
россия
марокко
северная африка
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Марокко заинтересовано в покупке у России электробусов и в строительстве заводов по их сборке, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового совета Ража Шафик Эль Али. "Есть предложение, озвученное на встрече с представителями Марокко - их интересуют российские электробусы. В Марокко есть наработки для того, чтобы Россия включилась в такие проекты. Страна могла бы не только закупать электробусы, но и строить их у себя по российским технологиям и с использованием российских запчастей", - сказал Эль Али. Королевство Марокко - государство в Северной Африке, является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и арабском мире.
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россия, марокко, северная африка, в мире
Россия, Марокко, Северная Африка, В мире
Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой

Деловой совет: Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНовый электробус российского производителя "КАМАЗ" проходит испытание на герметичность
Новый электробус российского производителя КАМАЗ проходит испытание на герметичность - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Новый электробус российского производителя "КАМАЗ" проходит испытание на герметичность. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Марокко заинтересовано в покупке у России электробусов и в строительстве заводов по их сборке, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового совета Ража Шафик Эль Али.
"Есть предложение, озвученное на встрече с представителями Марокко - их интересуют российские электробусы. В Марокко есть наработки для того, чтобы Россия включилась в такие проекты. Страна могла бы не только закупать электробусы, но и строить их у себя по российским технологиям и с использованием российских запчастей", - сказал Эль Али.
Королевство Марокко - государство в Северной Африке, является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и арабском мире.
Государственный флаг Марокко - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов
06:45
 
РоссияМароккоСеверная АфрикаВ мире
 
 
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