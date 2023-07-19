https://ria.ru/20230719/marokko-1884981398.html
Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой
Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой - РИА Новости, 19.07.2023
Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой
Марокко заинтересовано в покупке у России электробусов и в строительстве заводов по их сборке, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:48
2023-07-19T07:48
2023-07-19T07:48
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марокко
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Марокко заинтересовано в покупке у России электробусов и в строительстве заводов по их сборке, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового совета Ража Шафик Эль Али. "Есть предложение, озвученное на встрече с представителями Марокко - их интересуют российские электробусы. В Марокко есть наработки для того, чтобы Россия включилась в такие проекты. Страна могла бы не только закупать электробусы, но и строить их у себя по российским технологиям и с использованием российских запчастей", - сказал Эль Али. Королевство Марокко - государство в Северной Африке, является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и арабском мире.
https://ria.ru/20230719/raschety-1884977516.html
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россия, марокко, северная африка, в мире
Россия, Марокко, Северная Африка, В мире
Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой
Деловой совет: Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой