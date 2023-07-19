https://ria.ru/20230719/marokko-1884981398.html

Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой

Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой - РИА Новости, 19.07.2023

Марокко интересуется закупкой российских электробусов и их сборкой

Марокко заинтересовано в покупке у России электробусов и в строительстве заводов по их сборке, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T07:48

2023-07-19T07:48

2023-07-19T07:48

россия

марокко

северная африка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793971344_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_275d22b7ea0a7b8fd9cfa9a518a12d33.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Марокко заинтересовано в покупке у России электробусов и в строительстве заводов по их сборке, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового совета Ража Шафик Эль Али. "Есть предложение, озвученное на встрече с представителями Марокко - их интересуют российские электробусы. В Марокко есть наработки для того, чтобы Россия включилась в такие проекты. Страна могла бы не только закупать электробусы, но и строить их у себя по российским технологиям и с использованием российских запчастей", - сказал Эль Али. Королевство Марокко - государство в Северной Африке, является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и арабском мире.

https://ria.ru/20230719/raschety-1884977516.html

россия

марокко

северная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, марокко, северная африка, в мире