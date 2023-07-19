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Пушилин оценил население Мариуполя более чем в 280 тысяч человек

Пушилин оценил население Мариуполя более чем в 280 тысяч человек - РИА Новости, 19.07.2023

Пушилин оценил население Мариуполя более чем в 280 тысяч человек

Свыше 280 тысяч человек в настоящий момент проживают в Мариуполе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:51

2023-07-19T10:51

2023-07-19T10:51

специальная военная операция на украине

безопасность

мариуполь

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 280 тысяч человек в настоящий момент проживают в Мариуполе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается Мариуполя, то, по нашим данным, более 280 тысяч человек проживает на данный момент в данном городе. Для Мариуполя сейчас характерно, что основной драйвер, и создания рабочих мест в том числе, является строительство и все, что связано со стройкой… Без работы в Мариуполе уже никто не остается", - сказал Пушилин. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло со 170 тысяч человек до 270 тысяч.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр