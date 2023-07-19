https://ria.ru/20230719/malchik-1885075938.html

В Алтайском крае четыре дня разыскивают 13-летнего мальчика

В Алтайском крае четыре дня разыскивают 13-летнего мальчика - РИА Новости, 19.07.2023

В Алтайском крае четыре дня разыскивают 13-летнего мальчика

Тринадцатилетнего мальчика уже 4 дня разыскивают в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:59

2023-07-19T14:59

2023-07-19T14:59

происшествия

алтайский край

россия

бийск

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 19 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика уже 4 дня разыскивают в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщило СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Плесовских Александра Юрьевича 22 июня 2010 года рождения. По данным следствия, 15 июля 2023 года в вечернее время подросток ушел из дома в городе Бийске в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее несовершеннолетний из дома не уходил", - говорится в сообщении. Приметы мальчика: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в футболку темно-синего цвета, синие джинсовые шорты, на ногах чёрные резиновые сланцы. "Следственные органы СК обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить по телефонам: 8(3852)29-80-02, 8-905-981-16-60 или 02", - отмечают в СУСК. Подростка активно ищут и волонтёры. Как сообщается на странице алтайского отряда "Лиза Алерт", развернут штат, нужна помощь добровольцев. Судя по опубликованным фото, поиски мальчика идут и днём, и ночью.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

алтайский край

россия

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алтайский край, россия, бийск, следственный комитет россии (ск рф)