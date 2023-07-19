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В МИД России рассказали, когда может состояться визит Мадуро - РИА Новости, 19.07.2023
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13:00 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/maduro-1885038486.html
В МИД России рассказали, когда может состояться визит Мадуро
В МИД России рассказали, когда может состояться визит Мадуро - РИА Новости, 19.07.2023
В МИД России рассказали, когда может состояться визит Мадуро
У президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть приглашение посетить Россию, его визит и встреча на высшем уровне состоится, когда в ней будет необходимость, заявил РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:00
2023-07-19T13:00
россия
венесуэла
николас мадуро
александр щетинин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. У президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть приглашение посетить Россию, его визит и встреча на высшем уровне состоится, когда в ней будет необходимость, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "У нас идет нормальный политический диалог. И когда потребуется встреча на уровне глав государств - мы проведем встречу на уровне глав государств. У нас все идет планово, хорошо. Когда (визит) потребуется, мы его проведем", - сказал Щетинин, отвечая на вопрос о сроках возможного визита Мадуро в РФ. "Но приглашение у Мадуро есть, безусловно", - добавил Щетинин.
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россия, венесуэла, николас мадуро, александр щетинин
Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Александр Щетинин
В МИД России рассказали, когда может состояться визит Мадуро

МИД России: визит президента Венесуэлы Мадуро состоится, когда в этом будет необходимость

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. У президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть приглашение посетить Россию, его визит и встреча на высшем уровне состоится, когда в ней будет необходимость, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"У нас идет нормальный политический диалог. И когда потребуется встреча на уровне глав государств - мы проведем встречу на уровне глав государств. У нас все идет планово, хорошо. Когда (визит) потребуется, мы его проведем", - сказал Щетинин, отвечая на вопрос о сроках возможного визита Мадуро в РФ.
"Но приглашение у Мадуро есть, безусловно", - добавил Щетинин.
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22 июня, 17:54
 
РоссияВенесуэлаНиколас МадуроАлександр Щетинин
 
 
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