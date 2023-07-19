https://ria.ru/20230719/lisa-1885034584.html
В Москве на спортивной площадке заметили лису
В Москве на спортивной площадке заметили лису - РИА Новости, 19.07.2023
В Москве на спортивной площадке заметили лису
Лиса пришла на спортивную площадку в московском районе Котловка и, решив отдохнуть, легла под баскетбольным кольцом, животное совершенно не смущали детские... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:50
2023-07-19T12:50
2023-07-19T12:50
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лиса пришла на спортивную площадку в московском районе Котловка и, решив отдохнуть, легла под баскетбольным кольцом, животное совершенно не смущали детские крики: "Лиса на поле!", передает корреспондент РИА Новости. В Котловке расположен парк Долина реки Котловка. Спортивная площадка, где была замечена лиса, находится в непосредственной близости. По словам местных жителей, лисы стали часто гулять в районе парка и около близлежащих домов, в основном они выходят небольшими группами. "У нас тут ходят порядка шести лис. Есть маленькие. Лисят видели на детской площадке вечером, когда детей там уже не было", - рассказала РИА Новости жительница района Марина. В домовых чатах, по словам жителей, появление диких соседей активно обсуждается: кто-то настаивает на обращении к столичным властям с просьбой принять меры и прогнать лис, кто-то же напротив призывает "оставить лис в покое" и гордится экологической обстановкой.
https://ria.ru/20230714/zhivotnye-1884108851.html
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общество, москва, животные
Общество, Москва, Животные
В Москве на спортивной площадке заметили лису
На московской спортивной площадке в районе Котловка заметили лису
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лиса пришла на спортивную площадку в московском районе Котловка и, решив отдохнуть, легла под баскетбольным кольцом, животное совершенно не смущали детские крики: "Лиса на поле!", передает корреспондент РИА Новости.
В Котловке расположен парк Долина реки Котловка. Спортивная площадка, где была замечена лиса, находится в непосредственной близости.
По словам местных жителей, лисы стали часто гулять в районе парка и около близлежащих домов, в основном они выходят небольшими группами.
«
"У нас тут ходят порядка шести лис. Есть маленькие. Лисят видели на детской площадке вечером, когда детей там уже не было", - рассказала РИА Новости жительница района Марина.
В домовых чатах, по словам жителей, появление диких соседей активно обсуждается: кто-то настаивает на обращении к столичным властям с просьбой принять меры и прогнать лис, кто-то же напротив призывает "оставить лис в покое" и гордится экологической обстановкой.
Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном