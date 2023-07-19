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Умер режиссер сериала "Секретные материалы"

Умер режиссер сериала "Секретные материалы" - РИА Новости, 19.07.2023

Умер режиссер сериала "Секретные материалы"

В Лос-Анджелесе умер работавший над эпизодами сериалов "Секретные материалы" и "Декстер" режиссер Роберт Либерман. Ему было 75 лет, сообщил Hollywood reporter. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:04

2023-07-19T12:04

2023-07-19T12:04

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Лос-Анджелесе умер работавший над эпизодами сериалов "Секретные материалы" и "Декстер" режиссер Роберт Либерман. Ему было 75 лет, сообщил Hollywood reporter. Автор фильмов ушел из жизни еще первого июля, но его сын Ник Либерман сообщил о произошедшем только сейчас. Причина смерти режиссера осталась неизвестной.Роберт Либерман принимал участие в съемках сериалов "Никита", "Сильное лекарство", "Мертвая зона", "Братья и сестры" и во многих других. Он также работал над полнометражными картинами "Огонь в небе", "Столик на двоих" и "Все, что я хочу над рождество". Режиссер создавал рекламу для крупных брендов, таких как McDonald's, Hallmark и Oreo. Он получил более двух десятков наград Clio Awards, а в 1979 году – первую премию DGA Award за коммерческие ролики.

лос-анджелес

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кино, кино и сериалы, лос-анджелес, знаменитости