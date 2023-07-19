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Умер режиссер сериала "Секретные материалы" - РИА Новости, 19.07.2023
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Культура
 
12:04 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/liberman-1885014719.html
Умер режиссер сериала "Секретные материалы"
Умер режиссер сериала "Секретные материалы" - РИА Новости, 19.07.2023
Умер режиссер сериала "Секретные материалы"
В Лос-Анджелесе умер работавший над эпизодами сериалов "Секретные материалы" и "Декстер" режиссер Роберт Либерман. Ему было 75 лет, сообщил Hollywood reporter. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:04
2023-07-19T12:04
культура
кино
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Лос-Анджелесе умер работавший над эпизодами сериалов "Секретные материалы" и "Декстер" режиссер Роберт Либерман. Ему было 75 лет, сообщил Hollywood reporter. Автор фильмов ушел из жизни еще первого июля, но его сын Ник Либерман сообщил о произошедшем только сейчас. Причина смерти режиссера осталась неизвестной.Роберт Либерман принимал участие в съемках сериалов "Никита", "Сильное лекарство", "Мертвая зона", "Братья и сестры" и во многих других. Он также работал над полнометражными картинами "Огонь в небе", "Столик на двоих" и "Все, что я хочу над рождество". Режиссер создавал рекламу для крупных брендов, таких как McDonald's, Hallmark и Oreo. Он получил более двух десятков наград Clio Awards, а в 1979 году – первую премию DGA Award за коммерческие ролики.
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кино, кино и сериалы, лос-анджелес, знаменитости
Культура, кино, Кино и сериалы, Лос-Анджелес, Знаменитости
Умер режиссер сериала "Секретные материалы"

Умер режиссер сериала "Секретные материалы" Роберт Либерман

© Фото : Robert LiebermanРежиссер Роберт Либерман
Режиссер Роберт Либерман - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Robert Lieberman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Лос-Анджелесе умер работавший над эпизодами сериалов "Секретные материалы" и "Декстер" режиссер Роберт Либерман. Ему было 75 лет, сообщил Hollywood reporter.
Автор фильмов ушел из жизни еще первого июля, но его сын Ник Либерман сообщил о произошедшем только сейчас. Причина смерти режиссера осталась неизвестной.
Роберт Либерман принимал участие в съемках сериалов "Никита", "Сильное лекарство", "Мертвая зона", "Братья и сестры" и во многих других. Он также работал над полнометражными картинами "Огонь в небе", "Столик на двоих" и "Все, что я хочу над рождество".
Режиссер создавал рекламу для крупных брендов, таких как McDonald's, Hallmark и Oreo. Он получил более двух десятков наград Clio Awards, а в 1979 году – первую премию DGA Award за коммерческие ролики.
 
КультуракиноКино и сериалыЛос-АнджелесЗнаменитости
 
 
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