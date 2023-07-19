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В Николаевской и Одесской областях сообщили о повреждении ЛЭП после взрывов - РИА Новости, 19.07.2023
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13:12 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/lep-1885041892.html
В Николаевской и Одесской областях сообщили о повреждении ЛЭП после взрывов
В Николаевской и Одесской областях сообщили о повреждении ЛЭП после взрывов - РИА Новости, 19.07.2023
В Николаевской и Одесской областях сообщили о повреждении ЛЭП после взрывов
Линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в Николаевской области на Украине, также в результате взрывов зафиксированы отключения нескольких линий в Одесской... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:12
2023-07-19T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
николаевская область
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в Николаевской области на Украине, также в результате взрывов зафиксированы отключения нескольких линий в Одесской области, без света остаются более трех тысяч потребителей, сообщило в среду министерство энергетики страны в Telegram-канале. &quot;Последствия обстрелов: зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской области, в результате чего частично обесточен населенный пункт. Также в Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи, обесточены почти три тысячи потребителей&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать обзор линий для проведения восстановительных работ. При этом уточняется, что электроэнергии "вполне достаточно" для покрытия потребностей потребителей страны, дефицит отсутствует. В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Позже в украинском оперативном командовании "Юг" заявили, что в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось, что в Одесском районе были повреждены промышленный объект и два складских помещения. Во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.
https://ria.ru/20230719/ataka-1885016840.html
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в мире, одесская область, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Николаевская область
В Николаевской и Одесской областях сообщили о повреждении ЛЭП после взрывов

Минэнерго Украины: ЛЭП повреждены в Николаевской и Одесской областях после взрывов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в Николаевской области на Украине, также в результате взрывов зафиксированы отключения нескольких линий в Одесской области, без света остаются более трех тысяч потребителей, сообщило в среду министерство энергетики страны в Telegram-канале.
«

"Последствия обстрелов: зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской области, в результате чего частично обесточен населенный пункт. Также в Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи, обесточены почти три тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать обзор линий для проведения восстановительных работ. При этом уточняется, что электроэнергии "вполне достаточно" для покрытия потребностей потребителей страны, дефицит отсутствует.
В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Позже в украинском оперативном командовании "Юг" заявили, что в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось, что в Одесском районе были повреждены промышленный объект и два складских помещения.
Во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.
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