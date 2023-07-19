В Николаевской и Одесской областях сообщили о повреждении ЛЭП после взрывов
Минэнерго Украины: ЛЭП повреждены в Николаевской и Одесской областях после взрывов
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в Николаевской области на Украине, также в результате взрывов зафиксированы отключения нескольких линий в Одесской области, без света остаются более трех тысяч потребителей, сообщило в среду министерство энергетики страны в Telegram-канале.
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"Последствия обстрелов: зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской области, в результате чего частично обесточен населенный пункт. Также в Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи, обесточены почти три тысячи потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать обзор линий для проведения восстановительных работ. При этом уточняется, что электроэнергии "вполне достаточно" для покрытия потребностей потребителей страны, дефицит отсутствует.
В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Позже в украинском оперативном командовании "Юг" заявили, что в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляной терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось, что в Одесском районе были повреждены промышленный объект и два складских помещения.
Во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.