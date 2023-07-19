Рейтинг@Mail.ru
Источник: Польша хотела завысить стоимость ремонта переданных ВСУ Leopard - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/leopard-1885054178.html
Источник: Польша хотела завысить стоимость ремонта переданных ВСУ Leopard
Источник: Польша хотела завысить стоимость ремонта переданных ВСУ Leopard - РИА Новости, 19.07.2023
Источник: Польша хотела завысить стоимость ремонта переданных ВСУ Leopard
Германия отказывается от создания в Польше сервис-центра по обслуживанию переданных Украине танков Leopard из-за того, что польская сторона пыталась многократно РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:51
2023-07-19T13:51
специальная военная операция на украине
украина
германия
польша
сергей лавров
марчин пшидач
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852507647_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_ad515d7efa245678c83582eab67fc7a0.jpg
ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Германия отказывается от создания в Польше сервис-центра по обслуживанию переданных Украине танков Leopard из-за того, что польская сторона пыталась многократно завысить стоимость будущих работ, сообщил РИА Новости представитель профильной отрасли промышленности Польши. Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники. "Все было практически готово, были подписаны предварительные документы, немецкие специалисты ознакомились с технической базой в Польше и остались довольны, но стороны не сошлись в финансовых вопросах", - рассказал собеседник агентства. По его словам, польская сторона проявила "чрезмерные аппетиты", что касается оплаты будущих работ по ремонту украинских Leopard. "Выполнение каждой операции с танком, естественно, имеет свою стоимость, которая складывается из различных составляющих. Но оказалось, что в Польше хотят получать за различные операции намного больше, чем, например, это стоит в Германии при обслуживании и ремонте таких же танков. Разница составляла от двух до пяти раз", - рассказал собеседник агентства. "В Германии прекрасно знают, что сколько стоит, если речь идет об их танках, и решили поискать другое место для сервиса украинских Leopard", - заключил он. Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, наоборот, заявил, что это Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, и именно из-за этого процесс остановился. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883826409.html
украина
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852507647_11:0:1451:1080_1920x0_80_0_0_76180e01cae84c5a5614459f5b8f474a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, польша, сергей лавров, марчин пшидач, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Польша, Сергей Лавров, Марчин Пшидач, НАТО
Источник: Польша хотела завысить стоимость ремонта переданных ВСУ Leopard

Польша пыталась многократно завысить стоимость ремонта переданных ВСУ танков Leopard

© Фото : public domain / Markus RauchenbergerТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : public domain / Markus Rauchenberger
Танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Германия отказывается от создания в Польше сервис-центра по обслуживанию переданных Украине танков Leopard из-за того, что польская сторона пыталась многократно завысить стоимость будущих работ, сообщил РИА Новости представитель профильной отрасли промышленности Польши.
Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня, 11:28
Инфографика
Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
"Все было практически готово, были подписаны предварительные документы, немецкие специалисты ознакомились с технической базой в Польше и остались довольны, но стороны не сошлись в финансовых вопросах", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, польская сторона проявила "чрезмерные аппетиты", что касается оплаты будущих работ по ремонту украинских Leopard.
"Выполнение каждой операции с танком, естественно, имеет свою стоимость, которая складывается из различных составляющих. Но оказалось, что в Польше хотят получать за различные операции намного больше, чем, например, это стоит в Германии при обслуживании и ремонте таких же танков. Разница составляла от двух до пяти раз", - рассказал собеседник агентства.
"В Германии прекрасно знают, что сколько стоит, если речь идет об их танках, и решили поискать другое место для сервиса украинских Leopard", - заключил он.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, наоборот, заявил, что это Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, и именно из-за этого процесс остановился.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Президент Польши объяснил, почему Украину не принимают в НАТО
12 июля, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияПольшаСергей ЛавровМарчин ПшидачНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала