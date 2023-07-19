https://ria.ru/20230719/leopard-1885054178.html

Источник: Польша хотела завысить стоимость ремонта переданных ВСУ Leopard

Источник: Польша хотела завысить стоимость ремонта переданных ВСУ Leopard - РИА Новости, 19.07.2023

Источник: Польша хотела завысить стоимость ремонта переданных ВСУ Leopard

Германия отказывается от создания в Польше сервис-центра по обслуживанию переданных Украине танков Leopard из-за того, что польская сторона пыталась многократно РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:51

2023-07-19T13:51

2023-07-19T13:51

специальная военная операция на украине

украина

германия

польша

сергей лавров

марчин пшидач

нато

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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Германия отказывается от создания в Польше сервис-центра по обслуживанию переданных Украине танков Leopard из-за того, что польская сторона пыталась многократно завысить стоимость будущих работ, сообщил РИА Новости представитель профильной отрасли промышленности Польши. Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники. "Все было практически готово, были подписаны предварительные документы, немецкие специалисты ознакомились с технической базой в Польше и остались довольны, но стороны не сошлись в финансовых вопросах", - рассказал собеседник агентства. По его словам, польская сторона проявила "чрезмерные аппетиты", что касается оплаты будущих работ по ремонту украинских Leopard. "Выполнение каждой операции с танком, естественно, имеет свою стоимость, которая складывается из различных составляющих. Но оказалось, что в Польше хотят получать за различные операции намного больше, чем, например, это стоит в Германии при обслуживании и ремонте таких же танков. Разница составляла от двух до пяти раз", - рассказал собеседник агентства. "В Германии прекрасно знают, что сколько стоит, если речь идет об их танках, и решили поискать другое место для сервиса украинских Leopard", - заключил он. Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, наоборот, заявил, что это Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, и именно из-за этого процесс остановился. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883826409.html

украина

германия

польша

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украина, германия, польша, сергей лавров, марчин пшидач, нато