https://ria.ru/20230719/lavra-1884965731.html

Наместник Киевской лавры назвал обвинения против него ложными

Наместник Киевской лавры назвал обвинения против него ложными - РИА Новости, 19.07.2023

Наместник Киевской лавры назвал обвинения против него ложными

Арестованный наместник Киево-Печерской лавры, митрополит канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) заявил, что обвинения против него ложны, а... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T00:51

2023-07-19T00:51

2023-07-19T00:51

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Арестованный наместник Киево-Печерской лавры, митрополит канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) заявил, что обвинения против него ложны, а его пребывание в СИЗО контролируется "первым человеком страны". Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. "Все обвинения - это полнейшая ложь... Услышал в СИЗО.., что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны", - говорится в сообщении от Павла, опубликованном в телеграм-канале Lavra Live. По его словам, он отказался "сдать" прихожан для возможного шантажа и проверок со стороны СБУ. Как считает Павел, ему хотели запретить заходить в любой храм на Украине. Согласно митрополиту УПЦ, в его корпусе в СИЗО содержатся только политические заключенные.

https://ria.ru/20230717/goneniya-1884730954.html

https://ria.ru/20230716/namestnik-1884417159.html

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украина, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), в мире