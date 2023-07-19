https://ria.ru/20230719/lavra-1884965731.html
Наместник Киевской лавры назвал обвинения против него ложными
Наместник Киевской лавры назвал обвинения против него ложными - РИА Новости, 19.07.2023
Наместник Киевской лавры назвал обвинения против него ложными
Арестованный наместник Киево-Печерской лавры, митрополит канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) заявил, что обвинения против него ложны, а... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T00:51
2023-07-19T00:51
2023-07-19T00:51
украина
киев
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835931258_0:13:1300:744_1920x0_80_0_0_a5baa6900d088cf66e1534ae8cd0881e.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Арестованный наместник Киево-Печерской лавры, митрополит канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) заявил, что обвинения против него ложны, а его пребывание в СИЗО контролируется "первым человеком страны". Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявлял митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. "Все обвинения - это полнейшая ложь... Услышал в СИЗО.., что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны", - говорится в сообщении от Павла, опубликованном в телеграм-канале Lavra Live. По его словам, он отказался "сдать" прихожан для возможного шантажа и проверок со стороны СБУ. Как считает Павел, ему хотели запретить заходить в любой храм на Украине. Согласно митрополиту УПЦ, в его корпусе в СИЗО содержатся только политические заключенные.
https://ria.ru/20230717/goneniya-1884730954.html
https://ria.ru/20230716/namestnik-1884417159.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835931258_72:0:1229:868_1920x0_80_0_0_afc381fd6fd2b9cc4b534036cb580683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), в мире
Украина, Киев, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
Наместник Киевской лавры назвал обвинения против него ложными
Наместник Киевской лавры об аресте: пребывание в СИЗО контролирует "первый человек страны"