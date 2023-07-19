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"Ланцет" уничтожил украинский ЗРК "Оса" на Артемовском направлении
"Ланцет" уничтожил украинский ЗРК "Оса" на Артемовском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
"Ланцет" уничтожил украинский ЗРК "Оса" на Артемовском направлении
Военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс "Оса" при помощи беспилотного барражирующего боеприпаса... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T04:51
2023-07-19T04:51
2023-07-19T08:47
специальная военная операция на украине
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воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс "Оса" при помощи беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет", соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах с Артемовского направления видно, что украинские военные не замечают "Ланцет", ЗРК ведет огонь в ином направлении. Беспилотный барражирующий боеприпас успешно поразил цель, это же подтверждают бойцы подразделения разведки ВДВ, участвовавшие в операции. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение суток отразили в общей сложности шесть атак, потери Украины превысили 200 военных. На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области, отмечали в МО РФ.
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Уничтожение украинского ЗРК "Оса" боеприпасом "Ланцет"
Уничтожение украинского ЗРК "Оса" боеприпасом "Ланцет"
2023-07-19T04:51
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РИА Новости
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россия, украина, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
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"Ланцет" уничтожил украинский ЗРК "Оса" на Артемовском направлении
Российский "Ланцет" уничтожил украинский ЗРК "Оса" на Артемовском направлении