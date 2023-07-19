Более сотни мам Кубани подали заявки на обучение азам бизнеса по нацпроекту
Власти: более сотни мам на Кубани подали заявки на обучение азам бизнеса по нацпроекту
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Проект для мам из Краснодарского края, желающих создать свой бизнес, стартовал в краевой столице, больше сотни женщин подали заявку на обучение в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" (МСП), сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"В Краснодаре стартовал проект "Мама-предприниматель"… Проект разработали специально для женщин, которые имеют детей и хотят заниматься бизнесом. Он помогает разобраться во всех аспектах предпринимательства и делает этот путь более доступным и понятным", - говорится в сообщении.
По словам заместителя руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Татьяны Гончаровой, обучение проходит пять дней. За это время участницы разработают дорожную карту старта проекта или его улучшения, познакомятся с основами ведения бизнеса. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента инвестиций и развития МСП, в 2023 году организаторы получили 118 заявок на участие в программе.
"Отобрали 35 проектов замотивированных женщин с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске. Это бизнес-идеи по выращиванию цветов, изготовлению свечей ручной работы, производству патриотических игр, спортивной одежды для детей, частного детского сада и других направлений", —передает пресс-служба слова исполнительного директора регионального Фонда развития бизнеса Елены Пистуновой.
Бесплатное обучение организовал Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Работу проводят в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ, добавляют в пресс-службе.