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Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов
Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.07.2023
Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов
Помощи Крыму в связи с возгоранием на военном полигоне не требуется, регион справится с ним своим силами в кратчайшие сроки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:30
2023-07-19T09:30
2023-07-19T09:30
происшествия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Помощи Крыму в связи с возгоранием на военном полигоне не требуется, регион справится с ним своим силами в кратчайшие сроки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, пострадавших нет, причины возгорания установят следственные органы, По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. В связи с ЧП создан оперативный штаб. "Помощи посторонней Крыму в связи с ЧС не требуется, силами республики ликвидация последствий будет совершена в полном объеме в ближайшие сроки", - сказал Аксенов.
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: республика справится с ЧС на военном полигоне своими силами