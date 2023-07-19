https://ria.ru/20230719/krym-1884991909.html

Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов

Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.07.2023

Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов

Помощи Крыму в связи с возгоранием на военном полигоне не требуется, регион справится с ним своим силами в кратчайшие сроки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:30

2023-07-19T09:30

2023-07-19T09:30

происшествия

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Помощи Крыму в связи с возгоранием на военном полигоне не требуется, регион справится с ним своим силами в кратчайшие сроки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, пострадавших нет, причины возгорания установят следственные органы, По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. В связи с ЧП создан оперативный штаб. "Помощи посторонней Крыму в связи с ЧС не требуется, силами республики ликвидация последствий будет совершена в полном объеме в ближайшие сроки", - сказал Аксенов.

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым