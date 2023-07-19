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Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.07.2023
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09:30 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/krym-1884991909.html
Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов
Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.07.2023
Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов
Помощи Крыму в связи с возгоранием на военном полигоне не требуется, регион справится с ним своим силами в кратчайшие сроки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:30
2023-07-19T09:30
происшествия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Помощи Крыму в связи с возгоранием на военном полигоне не требуется, регион справится с ним своим силами в кратчайшие сроки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, пострадавших нет, причины возгорания установят следственные органы, По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. В связи с ЧП создан оперативный штаб. &quot;Помощи посторонней Крыму в связи с ЧС не требуется, силами республики ликвидация последствий будет совершена в полном объеме в ближайшие сроки&quot;, - сказал Аксенов.
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происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: республика справится с ЧС на военном полигоне своими силами

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Помощи Крыму в связи с возгоранием на военном полигоне не требуется, регион справится с ним своим силами в кратчайшие сроки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, пострадавших нет, причины возгорания установят следственные органы, По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. В связи с ЧП создан оперативный штаб.
«

"Помощи посторонней Крыму в связи с ЧС не требуется, силами республики ликвидация последствий будет совершена в полном объеме в ближайшие сроки", - сказал Аксенов.

 
ПроисшествияСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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