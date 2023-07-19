https://ria.ru/20230719/krym-1884987235.html

Аксенов раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму

Аксенов раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023

Аксенов раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, пострадавших нет. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:04

2023-07-19T09:04

2023-07-19T09:12

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, пострадавших нет.Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию."Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - сообщил Аксенов.

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым