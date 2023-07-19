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Аксенов раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму
Аксенов раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
Аксенов раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, пострадавших нет. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:04
2023-07-19T09:04
2023-07-19T09:12
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, пострадавших нет.Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. По его словам, более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию."Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - сообщил Аксенов.
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Аксенов раскрыл подробности пожара на полигоне в Крыму
Аксенов: причины пожара на войсковом полигоне в Крыму установит следствие