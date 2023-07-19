https://ria.ru/20230719/krym-1884981831.html

Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно

Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно - РИА Новости, 19.07.2023

Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно

Пункты пропуска на севере Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно после сообщений о пожаре на полигоне в Крыму, сообщил министр транспорта Крыма... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T07:59

2023-07-19T07:59

2023-07-19T07:59

николай лукашенко

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603845505_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_8af0efe38c4588b429c84f14a17bec20.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Пункты пропуска на севере Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно после сообщений о пожаре на полигоне в Крыму, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Автобусы межрегионального сообщения пущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко "Пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают в обычном режиме", - сообщил Лукашенко.

https://ria.ru/20230719/most-1884981681.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай лукашенко, сергей аксенов (политик), республика крым, общество