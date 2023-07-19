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Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно - РИА Новости, 19.07.2023
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07:59 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/krym-1884981831.html
Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно
Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно - РИА Новости, 19.07.2023
Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно
Пункты пропуска на севере Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно после сообщений о пожаре на полигоне в Крыму, сообщил министр транспорта Крыма... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:59
2023-07-19T07:59
николай лукашенко
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Пункты пропуска на севере Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно после сообщений о пожаре на полигоне в Крыму, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Автобусы межрегионального сообщения пущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко "Пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают в обычном режиме", - сообщил Лукашенко.
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николай лукашенко, сергей аксенов (политик), республика крым, общество
Николай Лукашенко, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Общество
Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно

Минтранс Крыма: пункты пропуска на севере "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Пункты пропуска на севере Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно после сообщений о пожаре на полигоне в Крыму, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.
Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Автобусы межрегионального сообщения пущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко
"Пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают в обычном режиме", - сообщил Лукашенко.
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
На Крымском мосту сохраняется реверсивное движение легковых автомобилей
07:55
 
Николай ЛукашенкоСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
 
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