https://ria.ru/20230719/krym-1884981831.html
Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно
Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно - РИА Новости, 19.07.2023
Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно
Пункты пропуска на севере Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно после сообщений о пожаре на полигоне в Крыму, сообщил министр транспорта Крыма... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:59
2023-07-19T07:59
2023-07-19T07:59
николай лукашенко
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Пункты пропуска на севере Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно после сообщений о пожаре на полигоне в Крыму, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из 4 сел, расположенных с горящим военным полигоном в Крыму, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Автобусы межрегионального сообщения пущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию, сообщил ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко "Пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают в обычном режиме", - сообщил Лукашенко.
https://ria.ru/20230719/most-1884981681.html
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николай лукашенко, сергей аксенов (политик), республика крым, общество
Николай Лукашенко, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Общество
Пункты пропуска Крыма "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно
Минтранс Крыма: пункты пропуска на севере "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" работают штатно