https://ria.ru/20230719/kriminal-1884912359.html

"Это пытаются замять". Что учинила толпа подростков в Поволжье

"Это пытаются замять". Что учинила толпа подростков в Поволжье - РИА Новости, 19.07.2023

"Это пытаются замять". Что учинила толпа подростков в Поволжье

Житель саратовского Балаково умер после жестокого избиения. Родные и знакомые обвиняют местных школьников. Но следователи не спешат с задержаниями: дело может... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:00

2023-07-19T08:00

2023-07-19T08:02

происшествия

балаково

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Житель саратовского Балаково умер после жестокого избиения. Родные и знакомые обвиняют местных школьников. Но следователи не спешат с задержаниями: дело может приобрести неожиданный поворот.Сутки в комеВечером 6 июля 39-летний Александр Горюнов возвращался от приятеля. Когда подходил к подъезду дома в третьем микрорайоне Балаково, его окликнула толпа подростков. Среди них были и молодые люди, и девушки. Завязался разговор. Спустя полчаса вся компания направилась в сторону парковки."До сих пор не понимаю, зачем Саша пошел следом за ними, а не домой, — говорит Владимир, знакомый Александра. — Возможно, как-то зацепили его словами".Родные и друзья Горюнова уверены, что именно там все и произошло: агрессивно настроенная толпа жестоко избила Александра. Несмотря на серьезные травмы, он дошел до подъезда, где упал и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую. Пострадавшего доставили в местную горбольницу.Спустя сутки он скончался, не приходя в сознание. Уголовное дело возбудили лишь через несколько дней. Статья — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Две стороныРодные рассказали в соцсетях о гибели Горюнова. "Наша семья до сих пор не может прийти в себя, — написала Злата, сестра Александра. — А эти малолетки по-прежнему сидят во дворе и смеются. Мы бы хотели предать огласке этот случай, чтобы они не остались безнаказанными, так как все они несовершеннолетние, и к тому же один — москвич".На вопросы корреспондента РИА Новости автор поста не ответила.История вызвала резонанс. Мнения горожан разделились. Некоторые утверждали, что сильно пьяный Горюнов сам инициировал конфликт."Там был мой младший брат, — написала во "ВКонтакте" девушка по имени Ника. — Он сообщил, что этот мужчина начал приставать и трогать их за ноги. Брат вскоре направился домой, а вся компания осталась на улице. Били Александра, как я поняла, старшие ребята".Впрочем, приятели Горюнова эту информацию опровергают. "Знаю Александра много лет. То, что он якобы домогался подростков и сам их провоцировал, — полная чушь", — считает знакомая погибшего Елена.Изъятая видеозаписьУ Горюнова не раз возникали проблемы с законом. По данным РИА Новости, в 2011-м его оштрафовали за "применение насилия в отношении представителя власти": напал на милиционера в ночном клубе. Спустя год украл из чужой квартиры холодильник стоимостью 12 тысяч рублей. Получил реальный срок, хотя и небольшой."Саша довольно неплохо рисовал. Освободившись, стал заниматься татуировками, — продолжает Владимир. — Соответственно, к нему сразу потянулось довольно много людей. Да, мог выпить. Но, насколько я знаю, вел себя вполне прилично даже в таком состоянии".В свою очередь, о подростках, которые, предположительно, участвовали в драке, известно лишь то, что почти все они, как и погибший, — из третьего микрорайона Балаково."Чтобы установить всех причастных к преступлению, мы изъяли записи с видеокамер и опросили десятки свидетелей. Назначили судебно-медицинские экспертизы", — пояснила старший помощник руководителя областного управления СК Наталья Трошина.По словам источника агентства, следователи проверяют действия не только подростков, но и скончавшегося. Не исключено, что тот и правда приставал к школьникам.Поэтому пока официально нет подозреваемых. Возможно, в громком деле появятся новые подробности.

https://ria.ru/20230706/kriminal-1882406210.html

https://ria.ru/20230608/kriminal-1876769378.html

https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html

балаково

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, балаково, следственный комитет россии (ск рф)