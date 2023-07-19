https://ria.ru/20230719/kriminal-1884912359.html
"Это пытаются замять". Что учинила толпа подростков в Поволжье
"Это пытаются замять". Что учинила толпа подростков в Поволжье - РИА Новости, 19.07.2023
"Это пытаются замять". Что учинила толпа подростков в Поволжье
Житель саратовского Балаково умер после жестокого избиения. Родные и знакомые обвиняют местных школьников. Но следователи не спешат с задержаниями: дело может... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:00
2023-07-19T08:00
2023-07-19T08:02
происшествия
балаково
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Житель саратовского Балаково умер после жестокого избиения. Родные и знакомые обвиняют местных школьников. Но следователи не спешат с задержаниями: дело может приобрести неожиданный поворот.Сутки в комеВечером 6 июля 39-летний Александр Горюнов возвращался от приятеля. Когда подходил к подъезду дома в третьем микрорайоне Балаково, его окликнула толпа подростков. Среди них были и молодые люди, и девушки. Завязался разговор. Спустя полчаса вся компания направилась в сторону парковки."До сих пор не понимаю, зачем Саша пошел следом за ними, а не домой, — говорит Владимир, знакомый Александра. — Возможно, как-то зацепили его словами".Родные и друзья Горюнова уверены, что именно там все и произошло: агрессивно настроенная толпа жестоко избила Александра. Несмотря на серьезные травмы, он дошел до подъезда, где упал и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую. Пострадавшего доставили в местную горбольницу.Спустя сутки он скончался, не приходя в сознание. Уголовное дело возбудили лишь через несколько дней. Статья — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Две стороныРодные рассказали в соцсетях о гибели Горюнова. "Наша семья до сих пор не может прийти в себя, — написала Злата, сестра Александра. — А эти малолетки по-прежнему сидят во дворе и смеются. Мы бы хотели предать огласке этот случай, чтобы они не остались безнаказанными, так как все они несовершеннолетние, и к тому же один — москвич".На вопросы корреспондента РИА Новости автор поста не ответила.История вызвала резонанс. Мнения горожан разделились. Некоторые утверждали, что сильно пьяный Горюнов сам инициировал конфликт."Там был мой младший брат, — написала во "ВКонтакте" девушка по имени Ника. — Он сообщил, что этот мужчина начал приставать и трогать их за ноги. Брат вскоре направился домой, а вся компания осталась на улице. Били Александра, как я поняла, старшие ребята".Впрочем, приятели Горюнова эту информацию опровергают. "Знаю Александра много лет. То, что он якобы домогался подростков и сам их провоцировал, — полная чушь", — считает знакомая погибшего Елена.Изъятая видеозаписьУ Горюнова не раз возникали проблемы с законом. По данным РИА Новости, в 2011-м его оштрафовали за "применение насилия в отношении представителя власти": напал на милиционера в ночном клубе. Спустя год украл из чужой квартиры холодильник стоимостью 12 тысяч рублей. Получил реальный срок, хотя и небольшой."Саша довольно неплохо рисовал. Освободившись, стал заниматься татуировками, — продолжает Владимир. — Соответственно, к нему сразу потянулось довольно много людей. Да, мог выпить. Но, насколько я знаю, вел себя вполне прилично даже в таком состоянии".В свою очередь, о подростках, которые, предположительно, участвовали в драке, известно лишь то, что почти все они, как и погибший, — из третьего микрорайона Балаково."Чтобы установить всех причастных к преступлению, мы изъяли записи с видеокамер и опросили десятки свидетелей. Назначили судебно-медицинские экспертизы", — пояснила старший помощник руководителя областного управления СК Наталья Трошина.По словам источника агентства, следователи проверяют действия не только подростков, но и скончавшегося. Не исключено, что тот и правда приставал к школьникам.Поэтому пока официально нет подозреваемых. Возможно, в громком деле появятся новые подробности.
https://ria.ru/20230706/kriminal-1882406210.html
https://ria.ru/20230608/kriminal-1876769378.html
https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балаково, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балаково, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Житель саратовского Балаково умер после жестокого избиения. Родные и знакомые обвиняют местных школьников. Но следователи не спешат с задержаниями: дело может приобрести неожиданный поворот.
Вечером 6 июля 39-летний Александр Горюнов возвращался от приятеля. Когда подходил к подъезду дома в третьем микрорайоне Балаково, его окликнула толпа подростков. Среди них были и молодые люди, и девушки. Завязался разговор. Спустя полчаса вся компания направилась в сторону парковки.
"До сих пор не понимаю, зачем Саша пошел следом за ними, а не домой, — говорит Владимир, знакомый Александра. — Возможно, как-то зацепили его словами".
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Родные и друзья Горюнова уверены, что именно там все и произошло: агрессивно настроенная толпа жестоко избила Александра. Несмотря на серьезные травмы, он дошел до подъезда, где упал и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую. Пострадавшего доставили в местную горбольницу.
Спустя сутки он скончался, не приходя в сознание. Уголовное дело возбудили лишь через несколько дней. Статья — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Родные рассказали в соцсетях о гибели Горюнова. "Наша семья до сих пор не может прийти в себя, — написала Злата, сестра Александра. — А эти малолетки по-прежнему сидят во дворе и смеются. Мы бы хотели предать огласке этот случай, чтобы они не остались безнаказанными, так как все они несовершеннолетние, и к тому же один — москвич".
На вопросы корреспондента РИА Новости автор поста не ответила.
История вызвала резонанс. Мнения горожан разделились. Некоторые утверждали, что сильно пьяный Горюнов сам инициировал конфликт.
"Там был мой младший брат, — написала во "ВКонтакте" девушка по имени Ника. — Он сообщил, что этот мужчина начал приставать и трогать их за ноги. Брат вскоре направился домой, а вся компания осталась на улице. Били Александра, как я поняла, старшие ребята".
Впрочем, приятели Горюнова эту информацию опровергают. "Знаю Александра много лет. То, что он якобы домогался подростков и сам их провоцировал, — полная чушь", — считает знакомая погибшего Елена.
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У Горюнова не раз возникали проблемы с законом. По данным РИА Новости, в 2011-м его оштрафовали за "применение насилия в отношении представителя власти": напал на милиционера в ночном клубе. Спустя год украл из чужой квартиры холодильник стоимостью 12 тысяч рублей. Получил реальный срок, хотя и небольшой.
"Саша довольно неплохо рисовал. Освободившись, стал заниматься татуировками, — продолжает Владимир. — Соответственно, к нему сразу потянулось довольно много людей. Да, мог выпить. Но, насколько я знаю, вел себя вполне прилично даже в таком состоянии".
В свою очередь, о подростках, которые, предположительно, участвовали в драке, известно лишь то, что почти все они, как и погибший, — из третьего микрорайона Балаково.
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"Чтобы установить всех причастных к преступлению, мы изъяли записи с видеокамер и опросили десятки свидетелей. Назначили судебно-медицинские экспертизы", — пояснила старший помощник руководителя областного управления СК Наталья Трошина.
По словам источника агентства, следователи проверяют действия не только подростков, но и скончавшегося. Не исключено, что тот и правда приставал к школьникам.
Поэтому пока официально нет подозреваемых. Возможно, в громком деле появятся новые подробности.