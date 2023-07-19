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Путин заявил, что у России есть большие планы на ближний и дальний космос - РИА Новости, 19.07.2023
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Наука
 
16:51 19.07.2023 (обновлено: 17:03 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html
Путин заявил, что у России есть большие планы на ближний и дальний космос
Путин заявил, что у России есть большие планы на ближний и дальний космос - РИА Новости, 19.07.2023
Путин заявил, что у России есть большие планы на ближний и дальний космос
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть большие планы, касающиеся ближнего и дальнего космоса: есть над чем работать. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:51
2023-07-19T17:03
наука
россия
космос - риа наука
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть большие планы, касающиеся ближнего и дальнего космоса: есть над чем работать.Двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос" Дарья Арсеньева рассказала, что благодаря победе в этой олимпиаде космос стал на шаг к ней ближе, ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане, и она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22"."Ну я думаю, что та область, которой ты сейчас увлекаешься, она, безусловно, имеет будущее для всего человечества и для нашей страны. У нас большие планы в этом смысле и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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россия, космос - риа наука, владимир путин
Наука, Россия, Космос - РИА Наука, Владимир Путин
Путин заявил, что у России есть большие планы на ближний и дальний космос

Президент Путин заявил, что России есть над чем работать в ближнем и дальнем космосе

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть большие планы, касающиеся ближнего и дальнего космоса: есть над чем работать.
Двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос" Дарья Арсеньева рассказала, что благодаря победе в этой олимпиаде космос стал на шаг к ней ближе, ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане, и она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22".
"Ну я думаю, что та область, которой ты сейчас увлекаешься, она, безусловно, имеет будущее для всего человечества и для нашей страны. У нас большие планы в этом смысле и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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