https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html

Путин заявил, что у России есть большие планы на ближний и дальний космос

Путин заявил, что у России есть большие планы на ближний и дальний космос - РИА Новости, 19.07.2023

Путин заявил, что у России есть большие планы на ближний и дальний космос

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть большие планы, касающиеся ближнего и дальнего космоса: есть над чем работать. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:51

2023-07-19T16:51

2023-07-19T17:03

наука

россия

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть большие планы, касающиеся ближнего и дальнего космоса: есть над чем работать.Двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос" Дарья Арсеньева рассказала, что благодаря победе в этой олимпиаде космос стал на шаг к ней ближе, ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане, и она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22"."Ну я думаю, что та область, которой ты сейчас увлекаешься, она, безусловно, имеет будущее для всего человечества и для нашей страны. У нас большие планы в этом смысле и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

https://ria.ru/20230713/mars-1884073320.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, космос - риа наука, владимир путин