СМИ рассказали, почему Запад не готов к конфликту с Китаем
FT: Запад не готов к конфликту с Китаем из-за нехватки оружия, вызванной поддержкой Киева
Китайские военнослужащие в штабе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Западные страны могут оказаться не готовы к потенциальному конфликту с Китаем из-за опустевших в связи с поддержкой Украины запасов вооружений, пишет газета Financial Times.
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"Западные страны, поставляющие оружие Украине, недавно были вынуждены снова пополнять свои запасы вооружений и вновь взять обязательства по военным расходам. Но оборонно-промышленная база с трудом пыталась увеличить производство, в результате чего эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту - например, с Китаем из-за Тайваня", - пишет издание.
В феврале Financial Times сообщала, что конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Агентство Блумберг ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.