https://ria.ru/20230719/kirgiziya-1885127197.html

Киргизия усилила экспортный контроль после консультаций с США и ЕС

Киргизия усилила экспортный контроль после консультаций с США и ЕС - РИА Новости, 19.07.2023

Киргизия усилила экспортный контроль после консультаций с США и ЕС

Киргизия усилила меры экспортного контроля после консультаций с США и ЕС по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения, сообщили в среду в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:17

2023-07-19T17:17

2023-07-19T17:17

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БИШКЕК, 19 июл - РИА Новости. Киргизия усилила меры экспортного контроля после консультаций с США и ЕС по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения, сообщили в среду в пресс-службе министерства экономики и коммерции республики. Ранее в среду газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы экспорт в РФ подсанкционных товаров. О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек. "После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения, инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в частности, государственной таможенной службой данные товары двойного назначения были включены в систему управления рисками, посредством которой эти товары не будут завезены в Киргизию без разрешительных документов. При этом таможенная и налоговая службы осуществляют информационное взаимодействие "в целях мониторинга указанных товаров посредством системы электронных счетов-фактур". Также, по данным минэкономики, на постоянной основе проводится разъяснительная работа с бизнес-сообществами республики по предупреждению незаконного ввоза и вывоза товаров, подпадающих под экспортный контроль. "Кроме того, министерство обратилось в представительство Европейского союза в КР и посольство США в КР с предложениями провести консультаций по совершенствованию экспортного контроля. В частности, нами было предложено ЕС, чтобы уполномоченные органы в странах ЕС при вывозе товаров двойного назначения осуществляли запрос на наличие сертификата конечного пользования, в частности, это необходимо для того, чтобы кыргызская сторона посредством данного сертификата осуществляла мониторинг по хозяйствующим субъектам, импортирующим товары двойного назначения", - подчеркнули в Минэкономики.

https://ria.ru/20230719/sanktsii-1885052883.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, евросоюз, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии