https://ria.ru/20230719/kirgiziya-1885127197.html
Киргизия усилила экспортный контроль после консультаций с США и ЕС
Киргизия усилила экспортный контроль после консультаций с США и ЕС - РИА Новости, 19.07.2023
Киргизия усилила экспортный контроль после консультаций с США и ЕС
Киргизия усилила меры экспортного контроля после консультаций с США и ЕС по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения, сообщили в среду в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:17
2023-07-19T17:17
2023-07-19T17:17
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БИШКЕК, 19 июл - РИА Новости. Киргизия усилила меры экспортного контроля после консультаций с США и ЕС по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения, сообщили в среду в пресс-службе министерства экономики и коммерции республики. Ранее в среду газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы экспорт в РФ подсанкционных товаров. О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек. "После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения, инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в частности, государственной таможенной службой данные товары двойного назначения были включены в систему управления рисками, посредством которой эти товары не будут завезены в Киргизию без разрешительных документов. При этом таможенная и налоговая службы осуществляют информационное взаимодействие "в целях мониторинга указанных товаров посредством системы электронных счетов-фактур". Также, по данным минэкономики, на постоянной основе проводится разъяснительная работа с бизнес-сообществами республики по предупреждению незаконного ввоза и вывоза товаров, подпадающих под экспортный контроль. "Кроме того, министерство обратилось в представительство Европейского союза в КР и посольство США в КР с предложениями провести консультаций по совершенствованию экспортного контроля. В частности, нами было предложено ЕС, чтобы уполномоченные органы в странах ЕС при вывозе товаров двойного назначения осуществляли запрос на наличие сертификата конечного пользования, в частности, это необходимо для того, чтобы кыргызская сторона посредством данного сертификата осуществляла мониторинг по хозяйствующим субъектам, импортирующим товары двойного назначения", - подчеркнули в Минэкономики.
https://ria.ru/20230719/sanktsii-1885052883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, евросоюз, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Киргизия, Евросоюз, США, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Киргизия усилила экспортный контроль после консультаций с США и ЕС
Минэкономики Киргизии усилило меры экспортного контроля после консультаций с США и ЕС
БИШКЕК, 19 июл - РИА Новости.
Киргизия усилила меры экспортного контроля после консультаций с США и ЕС по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения, сообщили в среду в пресс-службе
министерства экономики и коммерции республики.
Ранее в среду газета Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщила, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы экспорт в РФ
подсанкционных товаров. О каких конкретно мерах может идти речь, издание не уточняло. Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек
.
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"После визита представителей США, ЕС и Великобритании
в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения, инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в частности, государственной таможенной службой данные товары двойного назначения были включены в систему управления рисками, посредством которой эти товары не будут завезены в Киргизию без разрешительных документов. При этом таможенная и налоговая службы осуществляют информационное взаимодействие "в целях мониторинга указанных товаров посредством системы электронных счетов-фактур".
Также, по данным минэкономики, на постоянной основе проводится разъяснительная работа с бизнес-сообществами республики по предупреждению незаконного ввоза и вывоза товаров, подпадающих под экспортный контроль.
"Кроме того, министерство обратилось в представительство Европейского союза в КР и посольство США в КР с предложениями провести консультаций по совершенствованию экспортного контроля. В частности, нами было предложено ЕС, чтобы уполномоченные органы в странах ЕС при вывозе товаров двойного назначения осуществляли запрос на наличие сертификата конечного пользования, в частности, это необходимо для того, чтобы кыргызская сторона посредством данного сертификата осуществляла мониторинг по хозяйствующим субъектам, импортирующим товары двойного назначения", - подчеркнули в Минэкономики.
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