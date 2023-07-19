https://ria.ru/20230719/kharkov-1885057800.html
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области - РИА Новости, 19.07.2023
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области
Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:11
2023-07-19T14:11
2023-07-19T15:35
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили наступательные действия <...> за сутки продвижение составило более километра в глубину и до двух километров по фронту", — заявили в ведомстве.Кроме того, российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Рядом с селом Песчаное уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, отметили в министерстве.Общие потери украинской армии за сутки составили:Накануне российские Вооруженные силы продвинулись на Купянском направлении на полтора километра в глубину и на два — по фронту.Как заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское руководство "спешно стягивает дополнительные силы и технику" в Купянск. По словам собеседника агентства, командование ВСУ на местах "вынуждено оттягивать свои силы на вторую и третью линии обороны" под натиском наступления ВС России.
https://ria.ru/20230717/situatsiya-1884539981.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, харьковская область, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области
Минобороны: ВС России заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области, сообщается в сводке
Минобороны.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили наступательные действия <...> за сутки продвижение составило более километра в глубину и до двух километров по фронту", — заявили в ведомстве.
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении
Кроме того, российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Рядом с селом Песчаное уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, отметили в министерстве.
Общие потери украинской армии за сутки составили:
- до 70 украинских военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- самоходные артиллерийские установки AHS Krab и "Гвоздика";
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Накануне российские Вооруженные силы продвинулись на Купянском направлении на полтора километра в глубину и на два — по фронту.
Как заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское руководство "спешно стягивает дополнительные силы и технику" в Купянск. По словам собеседника агентства, командование ВСУ на местах "вынуждено оттягивать свои силы на вторую и третью линии обороны" под натиском наступления ВС России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине