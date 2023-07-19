Рейтинг@Mail.ru
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 19.07.2023 (обновлено: 15:35 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/kharkov-1885057800.html
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области - РИА Новости, 19.07.2023
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области
Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:11
2023-07-19T15:35
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828319010_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_d8f7441d14a2e6a6f43ce5914ab2a5ba.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили наступательные действия &lt;...&gt; за сутки продвижение составило более километра в глубину и до двух километров по фронту", — заявили в ведомстве.Кроме того, российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Рядом с селом Песчаное уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, отметили в министерстве.Общие потери украинской армии за сутки составили:Накануне российские Вооруженные силы продвинулись на Купянском направлении на полтора километра в глубину и на два — по фронту.Как заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское руководство "спешно стягивает дополнительные силы и технику" в Купянск. По словам собеседника агентства, командование ВСУ на местах "вынуждено оттягивать свои силы на вторую и третью линии обороны" под натиском наступления ВС России.
https://ria.ru/20230717/situatsiya-1884539981.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828319010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe91322f25315c6f35e320cd7ef1b7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области

Минобороны: ВС России заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБТР-82А на блокпосте в Харьковской области
БТР-82А на блокпосте в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
БТР-82А на блокпосте в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили наступательные действия <...> за сутки продвижение составило более километра в глубину и до двух километров по фронту", — заявили в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении
17 июля, 09:26
Кроме того, российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Рядом с селом Песчаное уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, отметили в министерстве.
Общие потери украинской армии за сутки составили:
  • до 70 украинских военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходные артиллерийские установки AHS Krab и "Гвоздика";
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Накануне российские Вооруженные силы продвинулись на Купянском направлении на полтора километра в глубину и на два — по фронту.
Как заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское руководство "спешно стягивает дополнительные силы и технику" в Купянск. По словам собеседника агентства, командование ВСУ на местах "вынуждено оттягивать свои силы на вторую и третью линии обороны" под натиском наступления ВС России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала