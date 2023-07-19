https://ria.ru/20230719/kharkov-1885057800.html

Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области

Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области - РИА Новости, 19.07.2023

Российские войска заняли железнодорожную станцию в Харьковской области

Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:11

2023-07-19T14:11

2023-07-19T15:35

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки продвинулись на километр на Купянском направлении, взяв под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили наступательные действия <...> за сутки продвижение составило более километра в глубину и до двух километров по фронту", — заявили в ведомстве.Кроме того, российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Рядом с селом Песчаное уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, отметили в министерстве.Общие потери украинской армии за сутки составили:Накануне российские Вооруженные силы продвинулись на Купянском направлении на полтора километра в глубину и на два — по фронту.Как заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское руководство "спешно стягивает дополнительные силы и технику" в Купянск. По словам собеседника агентства, командование ВСУ на местах "вынуждено оттягивать свои силы на вторую и третью линии обороны" под натиском наступления ВС России.

https://ria.ru/20230717/situatsiya-1884539981.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьковская область, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр