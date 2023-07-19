https://ria.ru/20230719/kharkov-1885022067.html
Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы
Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы - РИА Новости, 19.07.2023
Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы
Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документацию, заявил глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Харьковской области... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:04
2023-07-19T12:04
2023-07-19T12:39
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документацию, заявил глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Нам действительно поступает информация, что вывозят периодически. <...> Люди фиксируют некоторые нюансы, видели администрацию — погрузили что-то, пакеты какие-то, коробки — вывезли. Скорее всего, это планомерно происходит у них такая подготовка к эвакуации", — сказал политик.Он согласился с предположением ведущего эфира о том, что, скорее всего, из Харькова вывозится документация и допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников местных производственных предприятий."Да, конечно. А производства уже давно начали эвакуацию, я не могу даже сказать, что это эвакуация, скорее всего, надо сказать, что это мародерство. <...> Так, как они это делают, это практически уничтожение", — добавил Ганчев.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в подконтрольных России 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
https://ria.ru/20230717/evakuatsiya-1884661309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина
Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы
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