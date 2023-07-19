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Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы - РИА Новости, 19.07.2023
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12:04 19.07.2023 (обновлено: 12:39 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/kharkov-1885022067.html
Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы
Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы - РИА Новости, 19.07.2023
Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы
Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документацию, заявил глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Харьковской области... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:04
2023-07-19T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
украина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документацию, заявил глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Нам действительно поступает информация, что вывозят периодически. &lt;...&gt; Люди фиксируют некоторые нюансы, видели администрацию — погрузили что-то, пакеты какие-то, коробки — вывезли. Скорее всего, это планомерно происходит у них такая подготовка к эвакуации&quot;, — сказал политик.Он согласился с предположением ведущего эфира о том, что, скорее всего, из Харькова вывозится документация и допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников местных производственных предприятий.&quot;Да, конечно. А производства уже давно начали эвакуацию, я не могу даже сказать, что это эвакуация, скорее всего, надо сказать, что это мародерство. &lt;...&gt; Так, как они это делают, это практически уничтожение&quot;, — добавил Ганчев.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в подконтрольных России 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
https://ria.ru/20230717/evakuatsiya-1884661309.html
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в мире, харьков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина
Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы

Глава ВГА Ганчев: украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы

© Fotolia / lester120Панорама Харькова
Панорама Харькова - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские власти вывозят из Харькова сотрудников и документацию, заявил глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Нам действительно поступает информация, что вывозят периодически. <...> Люди фиксируют некоторые нюансы, видели администрацию — погрузили что-то, пакеты какие-то, коробки — вывезли. Скорее всего, это планомерно происходит у них такая подготовка к эвакуации", — сказал политик.

Он согласился с предположением ведущего эфира о том, что, скорее всего, из Харькова вывозится документация и допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников местных производственных предприятий.
«

"Да, конечно. А производства уже давно начали эвакуацию, я не могу даже сказать, что это эвакуация, скорее всего, надо сказать, что это мародерство. <...> Так, как они это делают, это практически уничтожение", — добавил Ганчев.

Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области.
В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в подконтрольных России 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
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