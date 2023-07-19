https://ria.ru/20230719/italiya-1885023988.html

Аномальная жара пришла в Италию

Аномальная жара пришла в Италию - РИА Новости, 19.07.2023

Аномальная жара пришла в Италию

Целая серия температурных рекордов зарегистрирована в Италии, куда в воскресенье антициклон "Харон" принес массы раскаленного воздуха из северной Африки. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:13

2023-07-19T12:13

2023-07-19T12:13

в мире

италия

всемирная метеорологическая организация

рим

сицилия

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РИМ, 19 июл - РИА Новости. Целая серия температурных рекордов зарегистрирована в Италии, куда в воскресенье антициклон "Харон" принес массы раскаленного воздуха из северной Африки. Согласно данным специализированного портала ilmeteo.it, во вторник практически на всей национальной территории установилась аномальная жара, которую местные СМИ уже привычно называют "инфернальной". Воздух на островах Сицилия и Сардиния почти повсеместно прогрелся до 45 градусов, причем близ сицилийского города Мадзара-дель-Валло была зафиксирована рекордная температура 46,7 градуса, а в сардинском Урасе – 46. В среднем эти показатели на 8-10 градусов превышают средние температуры, характерные для данного периода июля. Температурный рекорд был установлен и в Риме, где в районе железнодорожного вокзала Термини ртутный столбик термометра впервые достиг отметки 42,9 градуса. Чрезвычайно высокие температуры были зафиксированы в горных районах Италии. Так, в пьемонтском селении Канозио, расположенном на высоте 1226 метров над уровнем моря, температура воздуха достигла 33,6 градуса, а близ горного местечка Берсецио на высоте 1635 метров были зарегистрированы 30,6 градуса. В ряде южных районов Италии, прежде всего в провинции Бари (область Апулия) и провинции Катания (область Сицилия), температура земной поверхности достигла 50 градусов. По прогнозам специалистов Национального метеоцентра, нынешняя неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии. Минздрав Италии объявил на среду "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 23 из 27 крупнейших городов страны, в том числе, в Риме, Болонье, Неаполе, Венеции, Палермо, Мессине и Кальяри. По данным метеорологов, аномальная жара в Италии сохранится до конца июля. По мнению экспертов Европейского космического агентства, в июле в Средиземноморье должен быть побит общеевропейский температурный рекорд, который был установлен 11 августа 2021 года в сицилийском селении Флорида, где воздух прогрелся до 48,8 градуса. По данным Всемирной метеорологической организации, он держался с июля 1977 года, когда в Афинах была зафиксирована температура 48 градусов.

https://ria.ru/20230718/pogoda-1884915179.html

https://ria.ru/20230718/elba-1884901397.html

https://ria.ru/20230718/evropa-1884793275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, всемирная метеорологическая организация, рим, сицилия