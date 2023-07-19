Аномальная жара пришла в Италию
Серию температурных рекордов зарегистрировали в Италии, где установилась аномальная жара
© AP Photo / Andrew MedichiniТуристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары
© AP Photo / Andrew Medichini
Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото
РИМ, 19 июл - РИА Новости. Целая серия температурных рекордов зарегистрирована в Италии, куда в воскресенье антициклон "Харон" принес массы раскаленного воздуха из северной Африки.
Согласно данным специализированного портала ilmeteo.it, во вторник практически на всей национальной территории установилась аномальная жара, которую местные СМИ уже привычно называют "инфернальной". Воздух на островах Сицилия и Сардиния почти повсеместно прогрелся до 45 градусов, причем близ сицилийского города Мадзара-дель-Валло была зафиксирована рекордная температура 46,7 градуса, а в сардинском Урасе – 46. В среднем эти показатели на 8-10 градусов превышают средние температуры, характерные для данного периода июля.
Температурный рекорд был установлен и в Риме, где в районе железнодорожного вокзала Термини ртутный столбик термометра впервые достиг отметки 42,9 градуса.
Чрезвычайно высокие температуры были зафиксированы в горных районах Италии. Так, в пьемонтском селении Канозио, расположенном на высоте 1226 метров над уровнем моря, температура воздуха достигла 33,6 градуса, а близ горного местечка Берсецио на высоте 1635 метров были зарегистрированы 30,6 градуса.
По прогнозам специалистов Национального метеоцентра, нынешняя неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии. Минздрав Италии объявил на среду "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 23 из 27 крупнейших городов страны, в том числе, в Риме, Болонье, Неаполе, Венеции, Палермо, Мессине и Кальяри. По данным метеорологов, аномальная жара в Италии сохранится до конца июля.
По мнению экспертов Европейского космического агентства, в июле в Средиземноморье должен быть побит общеевропейский температурный рекорд, который был установлен 11 августа 2021 года в сицилийском селении Флорида, где воздух прогрелся до 48,8 градуса. По данным Всемирной метеорологической организации, он держался с июля 1977 года, когда в Афинах была зафиксирована температура 48 градусов.