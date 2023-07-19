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Посол России объяснил, почему Нидерланды не торопятся поставлять ВСУ F-16 - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/istrebiteli-1885074522.html
Посол России объяснил, почему Нидерланды не торопятся поставлять ВСУ F-16
Посол России объяснил, почему Нидерланды не торопятся поставлять ВСУ F-16 - РИА Новости, 19.07.2023
Посол России объяснил, почему Нидерланды не торопятся поставлять ВСУ F-16
В вопросе возможных поставок Нидерландов истребителей F-16 Украине "наступила тишина", так как в Европе понимают возможные последствия в виде прямого... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:55
2023-07-19T14:55
специальная военная операция на украине
украина
нидерланды
вооруженные силы украины
f-16
александр шульгин
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В вопросе возможных поставок Нидерландов истребителей F-16 Украине "наступила тишина", так как в Европе понимают возможные последствия в виде прямого столкновения России и НАТО, заявил российский посол в Нидерландах Александр Шульгин. "Претендуя на эту авангардную роль оказания поддержки киевскому режиму, они (Нидерланды) в какой-то момент заговорили о необходимости усилить Украину за счет поставок ей самолетов F-16. Фактически первыми выступили с такой инициативой... Однако после этих заявлений громогласных наступила тишина. Сейчас мы не видим каких-то заявлений, конкретизирующих планы поставок самолетов F-16", - заявил Шульгин на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня". По его оценке, причиной стало то, что голландцы "наверняка осознают тот факт, что на Украине практически не осталось пригодных взлетно-посадочных полос, пригодных для использования этими истребителями". "А раз так, если эти истребители окажутся в руках украинского режима, то их придется использовать с аэродромов, находящихся в других странах – странах НАТО. Чем это чревато, понятно всем. И, наверное, здесь в Гааге понятно. Все-таки какой-то здравый смысл должен быть проявлен. Ведь если развитие событий пойдет по плохому сценарию, то многократно возрастает риск прямого столкновения (НАТО и РФ)", - пояснил посол. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники Украины на прошедшем во вторник заседании контактной группы обсудили подготовку к началу обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16. Владимир Зеленский 12 июля заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте начать в августе подготовку украинских пилотов. Позже Джейк Салливан заявил, что США дадут разрешение своим европейским союзникам на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставят для этой подготовки необходимые средства. Как сообщал 11 июля министр обороны Украины Алексей Резников, коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 создана, в нее войдут 11 стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883874235.html
https://ria.ru/20230716/istrebiteli-1884484427.html
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украина, нидерланды, вооруженные силы украины, f-16, александр шульгин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Нидерланды, Вооруженные силы Украины, F-16, Александр Шульгин, В мире
Посол России объяснил, почему Нидерланды не торопятся поставлять ВСУ F-16

Посол Шульгин: Нидерланды не торопятся поставлять ВСУ F-16, так как понимают последствия

© Flickr / DVIDSHUBИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Flickr / DVIDSHUB
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В вопросе возможных поставок Нидерландов истребителей F-16 Украине "наступила тишина", так как в Европе понимают возможные последствия в виде прямого столкновения России и НАТО, заявил российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
«
"Претендуя на эту авангардную роль оказания поддержки киевскому режиму, они (Нидерланды) в какой-то момент заговорили о необходимости усилить Украину за счет поставок ей самолетов F-16. Фактически первыми выступили с такой инициативой... Однако после этих заявлений громогласных наступила тишина. Сейчас мы не видим каких-то заявлений, конкретизирующих планы поставок самолетов F-16", - заявил Шульгин на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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По его оценке, причиной стало то, что голландцы "наверняка осознают тот факт, что на Украине практически не осталось пригодных взлетно-посадочных полос, пригодных для использования этими истребителями".
«
"А раз так, если эти истребители окажутся в руках украинского режима, то их придется использовать с аэродромов, находящихся в других странах – странах НАТО. Чем это чревато, понятно всем. И, наверное, здесь в Гааге понятно. Все-таки какой-то здравый смысл должен быть проявлен. Ведь если развитие событий пойдет по плохому сценарию, то многократно возрастает риск прямого столкновения (НАТО и РФ)", - пояснил посол.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники Украины на прошедшем во вторник заседании контактной группы обсудили подготовку к началу обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16.
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Владимир Зеленский 12 июля заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте начать в августе подготовку украинских пилотов. Позже Джейк Салливан заявил, что США дадут разрешение своим европейским союзникам на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставят для этой подготовки необходимые средства.
Как сообщал 11 июля министр обороны Украины Алексей Резников, коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 создана, в нее войдут 11 стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНидерландыВооруженные силы УкраиныF-16Александр ШульгинВ мире
 
 
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