https://ria.ru/20230719/institut-1884973220.html

США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии, пишут СМИ

США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023

США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии, пишут СМИ

США приостановили выделение финансирования для Уханьского института вирусологии в связи с отказом последнего предоставить запрошенную отчетность, передает... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T04:17

2023-07-19T04:17

2023-07-19T04:17

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США приостановили выделение финансирования для Уханьского института вирусологии в связи с отказом последнего предоставить запрошенную отчетность, передает агентство Блумберг со ссылкой на распоряжение американского правительства. Согласно этим данным, после стартовавшей в сентябре прошлого года проверки министерство здравоохранения и социальных служб США проинформировало институт, что тот не соответствует американским федеральным нормам, и на основании этого учреждение должно быть закрыто. США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт оказался в фокусе пристального внимания американского правительства, напоминает агентство. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать по данному расследованию и предоставить запрошенную ими документацию. Из публикации следует, что теперь лаборатория не сможет получать федеральное финансирование от США. Последний таковой случай, как утверждает Блумберг, имел место в июне 2020 года.

https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740615334.html

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в мире, сша, китай, ухань