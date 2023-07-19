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США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
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04:17 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/institut-1884973220.html
США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии, пишут СМИ
США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии, пишут СМИ
США приостановили выделение финансирования для Уханьского института вирусологии в связи с отказом последнего предоставить запрошенную отчетность, передает... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T04:17
2023-07-19T04:17
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США приостановили выделение финансирования для Уханьского института вирусологии в связи с отказом последнего предоставить запрошенную отчетность, передает агентство Блумберг со ссылкой на распоряжение американского правительства. Согласно этим данным, после стартовавшей в сентябре прошлого года проверки министерство здравоохранения и социальных служб США проинформировало институт, что тот не соответствует американским федеральным нормам, и на основании этого учреждение должно быть закрыто. США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт оказался в фокусе пристального внимания американского правительства, напоминает агентство. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать по данному расследованию и предоставить запрошенную ими документацию. Из публикации следует, что теперь лаборатория не сможет получать федеральное финансирование от США. Последний таковой случай, как утверждает Блумберг, имел место в июне 2020 года.
https://ria.ru/20211119/ukhan-1759800718.html
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в мире, сша, китай, ухань
В мире, США, Китай, Ухань
США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии, пишут СМИ

Bloomberg: США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии из-за отчетности

© AP Photo / Ng Han GuanСотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии
Сотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Сотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США приостановили выделение финансирования для Уханьского института вирусологии в связи с отказом последнего предоставить запрошенную отчетность, передает агентство Блумберг со ссылкой на распоряжение американского правительства.
Согласно этим данным, после стартовавшей в сентябре прошлого года проверки министерство здравоохранения и социальных служб США проинформировало институт, что тот не соответствует американским федеральным нормам, и на основании этого учреждение должно быть закрыто.
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США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт оказался в фокусе пристального внимания американского правительства, напоминает агентство. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать по данному расследованию и предоставить запрошенную ими документацию.
Из публикации следует, что теперь лаборатория не сможет получать федеральное финансирование от США. Последний таковой случай, как утверждает Блумберг, имел место в июне 2020 года.
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