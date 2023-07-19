https://ria.ru/20230719/inomarki-1884983312.html
В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе
В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе - РИА Новости, 19.07.2023
В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением организовать открытые аукционы по продаже иномарок... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:21
2023-07-19T08:21
2023-07-19T08:21
общество
вадим яковенко
вячеслав володин
госдума рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением организовать открытые аукционы по продаже иномарок чиновников, рассказали журналистам в пресс-службе партии "Новые люди". Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в государственных закупках для органов государственной власти, бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром. "Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран и которые сейчас используются государственными служащими и депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации", - сообщается в тексте обращения Даванкова. По мнению парламентария, на средства от продажи автомобилей из недружественных стран необходимо закупить автомобили компаний, в которых доля иностранного участия составляет менее 50%. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) заявил РИА Новости, что иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем им следует пересесть на отечественные автомобили. По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.
https://ria.ru/20230714/avtomobili-1884104365.html
https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вадим яковенко, вячеслав володин, госдума рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, владислав даванков
Общество, Вадим Яковенко, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Россия, Владислав Даванков
В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе
Вице-спикер ГД Даванков предложил распродать иномарки чиновников и депутатов на аукционе