https://ria.ru/20230719/inomarki-1884983312.html

В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе

В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе - РИА Новости, 19.07.2023

В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением организовать открытые аукционы по продаже иномарок... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:21

2023-07-19T08:21

2023-07-19T08:21

общество

вадим яковенко

вячеслав володин

госдума рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

россия

владислав даванков

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением организовать открытые аукционы по продаже иномарок чиновников, рассказали журналистам в пресс-службе партии "Новые люди". Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что в государственных закупках для органов государственной власти, бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром. "Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран и которые сейчас используются государственными служащими и депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации", - сообщается в тексте обращения Даванкова. По мнению парламентария, на средства от продажи автомобилей из недружественных стран необходимо закупить автомобили компаний, в которых доля иностранного участия составляет менее 50%. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) заявил РИА Новости, что иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, всем им следует пересесть на отечественные автомобили. По его словам, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.

https://ria.ru/20230714/avtomobili-1884104365.html

https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

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Ольга Фомченкова

общество, вадим яковенко, вячеслав володин, госдума рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, владислав даванков