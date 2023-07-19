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Совфед одобрил законы о штрафах для пособников иноагентов - РИА Новости, 19.07.2023
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13:29 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/inoagenty-1885047157.html
Совфед одобрил законы о штрафах для пособников иноагентов
Совфед одобрил законы о штрафах для пособников иноагентов - РИА Новости, 19.07.2023
Совфед одобрил законы о штрафах для пособников иноагентов
Сенаторы на заседании в среду одобрили законы о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами и о штрафах для пособников иноагентов. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:29
2023-07-19T13:29
россия
совет федерации рф
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили законы о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами и о штрафах для пособников иноагентов. Первым законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия "по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах". Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" следующим положением: органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности "обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства РФ об иноагентах. Закон также предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Кроме того, законом устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок в отношении иноагентов. Второй закон предполагает штрафы для пособников иноагентов до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений Минюста в области законодательства об иноагентах. Невыполнение в установленный срок законного предписания или предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230623/inoagent-1880014498.html
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россия, совет федерации рф, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Совет Федерации РФ, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Совфед одобрил законы о штрафах для пособников иноагентов

Совфед одобрил законы о полномочиях Минюста по штрафам для пособников иноагентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили законы о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами и о штрафах для пособников иноагентов.
Первым законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия "по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах". Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" следующим положением: органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности "обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства РФ об иноагентах. Закон также предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Кроме того, законом устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок в отношении иноагентов.
Второй закон предполагает штрафы для пособников иноагентов до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений Минюста в области законодательства об иноагентах. Невыполнение в установленный срок законного предписания или предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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23 июня, 14:37
 
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