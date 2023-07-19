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СФ одобрил закон о полномочиях Минюста по внеплановым проверкам иноагентов - РИА Новости, 19.07.2023
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13:20 19.07.2023 (обновлено: 13:36 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/inoagenty-1885044296.html
СФ одобрил закон о полномочиях Минюста по внеплановым проверкам иноагентов
СФ одобрил закон о полномочиях Минюста по внеплановым проверкам иноагентов - РИА Новости, 19.07.2023
СФ одобрил закон о полномочиях Минюста по внеплановым проверкам иноагентов
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:20
2023-07-19T13:36
министерство юстиции рф (минюст россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами.Законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия "по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах". Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" следующим положением: органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности "обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства РФ об иноагентах. Закон также предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Кроме того, законом устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок в отношении иноагентов.
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министерство юстиции рф (минюст россии), совет федерации рф
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон о полномочиях Минюста по внеплановым проверкам иноагентов

Совфед одобрил закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами.
Законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия "по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах". Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" следующим положением: органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности "обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства РФ об иноагентах. Закон также предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Кроме того, законом устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок в отношении иноагентов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
ГД приняла закон о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)Совет Федерации РФ
 
 
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