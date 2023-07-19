https://ria.ru/20230719/inoagenty-1885044296.html

СФ одобрил закон о полномочиях Минюста по внеплановым проверкам иноагентов

СФ одобрил закон о полномочиях Минюста по внеплановым проверкам иноагентов - РИА Новости, 19.07.2023

СФ одобрил закон о полномочиях Минюста по внеплановым проверкам иноагентов

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:20

2023-07-19T13:20

2023-07-19T13:36

министерство юстиции рф (минюст россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами.Законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия "по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах". Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" следующим положением: органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности "обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства РФ об иноагентах. Закон также предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Кроме того, законом устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок в отношении иноагентов.

https://ria.ru/20230713/shtraf-1883972904.html

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министерство юстиции рф (минюст россии), совет федерации рф