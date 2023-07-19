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В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького

В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького - РИА Новости, 19.07.2023

В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького

Столичные полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Парке Горького, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:31

2023-07-19T15:31

2023-07-19T15:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Парке Горького, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. В понедельник телеграм-канал "Многонационал" опубликовал видеозапись, на которой парень наносит удар ногой в голову сидящему на скамейке мужчине, тот падает на бок. На видео присутствуют еще двое молодых людей, но принимали ли они участие в расправе, неясно. В пресс-службе столичной полиции тогда заявили о проверке по факту публикации. По информации главка, 12 июня в Парке Горького группа молодых людей подошла к мужчине на лавочке, во время разговора один из них ударил сидящего ногой в область головы. "После детального изучения видеозаписи сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения", - сообщили в главке. Полиция также заявила, что возбуждено уголовное дело, но не назвала статью. Информированный источник уточнил агентству, что речь идет о хулиганстве (статья 213 УК РФ). По данным другого источника РИА Новости, в деле фигурируют трое человек (их процессуальный статус он не раскрыл), все они - жители Москвы.

https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html

москва

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происшествия, москва