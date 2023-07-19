Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 19.07.2023 (обновлено: 15:38 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ibienie-1885086124.html
В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького
В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького - РИА Новости, 19.07.2023
В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького
Столичные полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Парке Горького, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:31
2023-07-19T15:38
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Парке Горького, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. В понедельник телеграм-канал "Многонационал" опубликовал видеозапись, на которой парень наносит удар ногой в голову сидящему на скамейке мужчине, тот падает на бок. На видео присутствуют еще двое молодых людей, но принимали ли они участие в расправе, неясно. В пресс-службе столичной полиции тогда заявили о проверке по факту публикации. По информации главка, 12 июня в Парке Горького группа молодых людей подошла к мужчине на лавочке, во время разговора один из них ударил сидящего ногой в область головы. "После детального изучения видеозаписи сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения", - сообщили в главке. Полиция также заявила, что возбуждено уголовное дело, но не назвала статью. Информированный источник уточнил агентству, что речь идет о хулиганстве (статья 213 УК РФ). По данным другого источника РИА Новости, в деле фигурируют трое человек (их процессуальный статус он не раскрыл), все они - жители Москвы.
https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького

Полицейские задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Парке Горького, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
В понедельник телеграм-канал "Многонационал" опубликовал видеозапись, на которой парень наносит удар ногой в голову сидящему на скамейке мужчине, тот падает на бок. На видео присутствуют еще двое молодых людей, но принимали ли они участие в расправе, неясно. В пресс-службе столичной полиции тогда заявили о проверке по факту публикации.
По информации главка, 12 июня в Парке Горького группа молодых людей подошла к мужчине на лавочке, во время разговора один из них ударил сидящего ногой в область головы.
"После детального изучения видеозаписи сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения", - сообщили в главке.
Полиция также заявила, что возбуждено уголовное дело, но не назвала статью.
Информированный источник уточнил агентству, что речь идет о хулиганстве (статья 213 УК РФ). По данным другого источника РИА Новости, в деле фигурируют трое человек (их процессуальный статус он не раскрыл), все они - жители Москвы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
"Прикрылись родителями". Что сделали с сибирским подростком одноклассники
17 июля, 08:00
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала