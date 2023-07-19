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Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/gumpomosch-1885140331.html
Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине
Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 19.07.2023
Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине
Правительство Ирландии направит дополнительно 5 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар во время визита в РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:10
2023-07-19T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ирландия
россия
владимир зеленский
лео варадкар
евросоюз
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство Ирландии направит дополнительно 5 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар во время визита в Киев. С Варадкаром в ходе его поездки провел встречу Владимир Зеленский. "Ирландия будет помогать Украине, сколько потребуется. Сегодня засвидетельствовал (Владимиру) Зеленскому, что мы будем продолжать предоставлять финансовую, практическую и политическую помощь. Мы выделяем еще 5 миллионов (евро) на гуманитарную помощь и еще 2 миллиона - через ООН", - приводятся слова Варадкара в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Зеленского. По словам Зеленского, Ирландия поддержала черноморскую зерновую инициативу и гуманитарную инициативу "Зерно с Украины". Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили политическое взаимодействие в сфере безопасности, а также вопрос создания "компенсационного механизма", который позволил бы направить активы РФ на компенсацию нанесенного Украине ущерба. Собеседники обсудили очередной, 12-й пакет санкций ЕС против России, приоритетом которого должно стать лишение РФ возможности продолжать производство ракет, а также персональные санкции против представителей руководства "Росатома".
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
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в мире, украина, ирландия, россия, владимир зеленский, лео варадкар, евросоюз, оон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ирландия, Россия, Владимир Зеленский, Лео Варадкар, Евросоюз, ООН, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Премьер Варадкар: Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство Ирландии направит дополнительно 5 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар во время визита в Киев.
С Варадкаром в ходе его поездки провел встречу Владимир Зеленский.
"Ирландия будет помогать Украине, сколько потребуется. Сегодня засвидетельствовал (Владимиру) Зеленскому, что мы будем продолжать предоставлять финансовую, практическую и политическую помощь. Мы выделяем еще 5 миллионов (евро) на гуманитарную помощь и еще 2 миллиона - через ООН", - приводятся слова Варадкара в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Зеленского.
По словам Зеленского, Ирландия поддержала черноморскую зерновую инициативу и гуманитарную инициативу "Зерно с Украины". Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили политическое взаимодействие в сфере безопасности, а также вопрос создания "компенсационного механизма", который позволил бы направить активы РФ на компенсацию нанесенного Украине ущерба. Собеседники обсудили очередной, 12-й пакет санкций ЕС против России, приоритетом которого должно стать лишение РФ возможности продолжать производство ракет, а также персональные санкции против представителей руководства "Росатома".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИрландияРоссияВладимир ЗеленскийЛео ВарадкарЕвросоюзООНГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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