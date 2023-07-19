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Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 19.07.2023

Ирландия направит пять миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Правительство Ирландии направит дополнительно 5 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар во время визита в РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:10

2023-07-19T18:10

2023-07-19T18:10

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владимир зеленский

лео варадкар

евросоюз

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство Ирландии направит дополнительно 5 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар во время визита в Киев. С Варадкаром в ходе его поездки провел встречу Владимир Зеленский. "Ирландия будет помогать Украине, сколько потребуется. Сегодня засвидетельствовал (Владимиру) Зеленскому, что мы будем продолжать предоставлять финансовую, практическую и политическую помощь. Мы выделяем еще 5 миллионов (евро) на гуманитарную помощь и еще 2 миллиона - через ООН", - приводятся слова Варадкара в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Зеленского. По словам Зеленского, Ирландия поддержала черноморскую зерновую инициативу и гуманитарную инициативу "Зерно с Украины". Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили политическое взаимодействие в сфере безопасности, а также вопрос создания "компенсационного механизма", который позволил бы направить активы РФ на компенсацию нанесенного Украине ущерба. Собеседники обсудили очередной, 12-й пакет санкций ЕС против России, приоритетом которого должно стать лишение РФ возможности продолжать производство ракет, а также персональные санкции против представителей руководства "Росатома".

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

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