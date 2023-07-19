https://ria.ru/20230719/gripp-1885144644.html
ВОЗ оценила шанс заражения человека птичьим гриппом от кошек
ВОЗ оценила шанс заражения человека птичьим гриппом от кошек - РИА Новости, 19.07.2023
ВОЗ оценила шанс заражения человека птичьим гриппом от кошек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает низким риск передачи вируса птичьего гриппа (H5N1) от кошек человеку, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:37
2023-07-19T18:37
2023-07-19T18:37
в мире
польша
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
воз
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ЦЮРИХ,19 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает низким риск передачи вируса птичьего гриппа (H5N1) от кошек человеку, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя ситуацию с заражением животных в Польше. Ранее польские власти уведомили организацию почти о 30 случаях заражения кошек вирусом H5N1. Источник заболевания пока неизвестен. "ВОЗ оценивает риск заражения человека как низкий для населения в целом и от низкого до умеренного для владельцев кошек и ветеринаров без использования соответствующих средств индивидуальной защиты", - заявил глава организации на брифинге. Он отметил, что о заражении кошек вирусом H5N1 сообщалось и раньше, но в Польше впервые зафиксировано большое число инфицированных животных на обширной территории. По словам главы организации, H5N1 вызывает особую озабоченность, поскольку известно, что он очень опасен для людей, хотя и не доказано, что он легко передается от человека к человеку. "Эта вспышка является еще одним примером продолжающейся циркуляции и риска заражения вирусом H5N1, который с прошлого года вызвал увеличение вспышек в Центральной и Южной Америке", - отметил он.
https://ria.ru/20230628/ptichiygripp-1880986305.html
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в мире, польша, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Польша, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
ВОЗ оценила шанс заражения человека птичьим гриппом от кошек
ВОЗ сочла вероятность заражения человека птичьим гриппом от кошек низкой
ЦЮРИХ,19 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает низким риск передачи вируса птичьего гриппа (H5N1) от кошек человеку, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя ситуацию с заражением животных в Польше.
Ранее польские власти уведомили организацию почти о 30 случаях заражения кошек вирусом H5N1. Источник заболевания пока неизвестен.
"ВОЗ оценивает риск заражения человека как низкий для населения в целом и от низкого до умеренного для владельцев кошек и ветеринаров без использования соответствующих средств индивидуальной защиты", - заявил глава организации на брифинге.
Он отметил, что о заражении кошек вирусом H5N1 сообщалось и раньше, но в Польше впервые зафиксировано большое число инфицированных животных на обширной территории.
По словам главы организации, H5N1 вызывает особую озабоченность, поскольку известно, что он очень опасен для людей, хотя и не доказано, что он легко передается от человека к человеку.
"Эта вспышка является еще одним примером продолжающейся циркуляции и риска заражения вирусом H5N1, который с прошлого года вызвал увеличение вспышек в Центральной и Южной Америке", - отметил он.
Найден ген, который делает людей невосприимчивыми к птичьему гриппу