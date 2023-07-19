https://ria.ru/20230719/granitsa-1885083354.html

Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией - РИА Новости, 19.07.2023

Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:19

2023-07-19T15:19

2023-07-19T15:23

россия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия на границе с РФ."В настоящее время мониторинговые мероприятия на границе с Россией прекращены", - сказал он.Белоруссия с мая организовала пропускные пункты на отдельных автодорогах на границе с Россией, проверяя паспорта у въезжающих в республику, при этом режим пересечения границы не менялся. В госпогранкомитете республики тогда пояснили, что органы пограничной службы Белоруссии 5 мая начали мониторинг обстановки на шести автодорогах на границе с РФ в рамках подготовки к выполнению белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Там уточнили, что в ходе мероприятий могут осуществляться проверки в отношении лиц и транспортных средств.

https://ria.ru/20230718/voennye-1884923834.html

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