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Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией - РИА Новости, 19.07.2023
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15:19 19.07.2023 (обновлено: 15:23 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/granitsa-1885083354.html
Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией
Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией - РИА Новости, 19.07.2023
Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией
Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:19
2023-07-19T15:23
россия
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия на границе с РФ."В настоящее время мониторинговые мероприятия на границе с Россией прекращены", - сказал он.Белоруссия с мая организовала пропускные пункты на отдельных автодорогах на границе с Россией, проверяя паспорта у въезжающих в республику, при этом режим пересечения границы не менялся. В госпогранкомитете республики тогда пояснили, что органы пограничной службы Белоруссии 5 мая начали мониторинг обстановки на шести автодорогах на границе с РФ в рамках подготовки к выполнению белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Там уточнили, что в ходе мероприятий могут осуществляться проверки в отношении лиц и транспортных средств.
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россия, белоруссия, в мире
Россия, Белоруссия, В мире
Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Погранкомитет Белоруссии прекратил мониторинговые мероприятия на границе с Россией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе
Дорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе. Архивное фото
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия на границе с РФ.
"В настоящее время мониторинговые мероприятия на границе с Россией прекращены", - сказал он.
Белоруссия с мая организовала пропускные пункты на отдельных автодорогах на границе с Россией, проверяя паспорта у въезжающих в республику, при этом режим пересечения границы не менялся. В госпогранкомитете республики тогда пояснили, что органы пограничной службы Белоруссии 5 мая начали мониторинг обстановки на шести автодорогах на границе с РФ в рамках подготовки к выполнению белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Там уточнили, что в ходе мероприятий могут осуществляться проверки в отношении лиц и транспортных средств.
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