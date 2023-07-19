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Постпред России при ОЗХО рассказал о слушаниях по иску Украины о геноциде

Постпред России при ОЗХО рассказал о слушаниях по иску Украины о геноциде - РИА Новости, 19.07.2023

Постпред России при ОЗХО рассказал о слушаниях по иску Украины о геноциде

Россия будет противодействовать западным странам в ходе слушания Международного суда ООН по иску Украины против России по конвенции о геноциде, заявил в среду... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:55

2023-07-19T15:55

2023-07-19T15:56

россия

москва

александр шульгин

сергей лавров

владимир путин

организация по запрещению химического оружия

оон

нато

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия будет противодействовать западным странам в ходе слушания Международного суда ООН по иску Украины против России по конвенции о геноциде, заявил в среду посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. Ранее Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 государствам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде. "Мы не строим иллюзий. Мы понимаем, что западные страны, а это исключительно НАТО и ЕС, будут поддерживать украинцев и всю дискуссию. Мы готовы к слушаниям, у нас тоже будет сильная команда. Мы постараемся противодействовать", - сказал Шульгин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он подчеркнул, что РФ посмотрит, "насколько беспристрастно будет действовать суд, оправдает ли он надежды, возлагаемые на него как на главный судебный орган ООН". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591197.html

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