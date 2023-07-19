https://ria.ru/20230719/genkonsulstvo-1885106266.html
Финляндия отзовет согласие на работу российского генконсульства в Турку
Финляндия отзовет согласие на работу российского генконсульства в Турку - РИА Новости, 19.07.2023
Финляндия отзовет согласие на работу российского генконсульства в Турку
Финляндия с 1 октября закроет российское генконсульство в Турку, сообщается на сайте президента республики. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:28
2023-07-19T16:28
2023-07-19T16:57
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл — РИА Новости. Финляндия с 1 октября закроет российское генконсульство в Турку, сообщается на сайте президента республики.В начале июля Москва сообщила, что отзывает согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге."Финляндия в ответ отзовет данное России согласие на работу генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Министерство иностранных дел уведомило посла России об этом", — говорится в релизе.На заседании президента и правительства шла речь и о российском консульстве в Мариехамне (столице Аландских островов — автономии в составе Финляндии). Как уточнили в канцелярии главы государства, вопрос об этом учреждении будет обсуждаться в ходе обширного юридического анализа особого статуса Аландских островов, который готовит МИД.В июне Финляндия выслала девять сотрудников российского посольства в Хельсинки. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высылка связана с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.В качестве ответа на антироссийскую политику Финляндии Москва объявила персонами нон грата девять финских дипломатов и объявила о закрытии консульства в Санкт-Петербурге.Сейчас в России работают два дипломатических представительства Финляндии: посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Россия представлена в Финляндии тремя учреждениями: посольством в Хельсинки, генконсульством в Турку и консульством в Мариехамне.
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финляндия, россия, турку, мария захарова
Финляндия, Россия, Турку, Мария Захарова
Финляндия отзовет согласие на работу российского генконсульства в Турку
Финляндия отзовет согласие на работу российского генконсульства в Турку с 1 октября