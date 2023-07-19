https://ria.ru/20230719/frg-1885049232.html

Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ

Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023

Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ

Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в эфире телеканала NTV с обвинениями в адрес Индии из-за ее торговых отношений с Россией. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:38

2023-07-19T13:38

2023-07-19T14:00

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роберт хабек

евросоюз

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в эфире телеканала NTV с обвинениями в адрес Индии из-за ее торговых отношений с Россией."ЕС ведет переговоры — и это абсолютно в наших интересах — о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Но <…> она закупает много дешевой нефти в России. Отношения с Индией важны, но в то же время сложны", — сказал он.По словам министра, Германия по-прежнему ощущает последствия высокой зависимости от российских энергоресурсов.Хабек отметил также, что сама Индия во время обсуждения этого вопроса заявляет о предпочтении не российской нефти как таковой, а дешевого топлива.Кроме того, министр осудил неприсоединение Нью-Дели к санкциям против России.

https://ria.ru/20230716/indiya-1884429669.html

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индия, германия, россия, роберт хабек, евросоюз, в мире