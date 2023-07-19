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Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
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13:38 19.07.2023 (обновлено: 14:00 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/frg-1885049232.html
Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ
Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ
Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в эфире телеканала NTV с обвинениями в адрес Индии из-за ее торговых отношений с Россией. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:38
2023-07-19T14:00
индия
германия
россия
роберт хабек
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в эфире телеканала NTV с обвинениями в адрес Индии из-за ее торговых отношений с Россией."ЕС ведет переговоры — и это абсолютно в наших интересах — о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Но &lt;…&gt; она закупает много дешевой нефти в России. Отношения с Индией важны, но в то же время сложны", — сказал он.По словам министра, Германия по-прежнему ощущает последствия высокой зависимости от российских энергоресурсов.Хабек отметил также, что сама Индия во время обсуждения этого вопроса заявляет о предпочтении не российской нефти как таковой, а дешевого топлива.Кроме того, министр осудил неприсоединение Нью-Дели к санкциям против России.
https://ria.ru/20230716/indiya-1884429669.html
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индия, германия, россия, роберт хабек, евросоюз, в мире
Индия, Германия, Россия, Роберт Хабек, Евросоюз, В мире
Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ

NTV: глава Минэка ФРГ Хабек обвинил Индию в получении выгоды от антироссийских санкций

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в эфире телеканала NTV с обвинениями в адрес Индии из-за ее торговых отношений с Россией.
"ЕС ведет переговоры — и это абсолютно в наших интересах — о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Но <…> она закупает много дешевой нефти в России. Отношения с Индией важны, но в то же время сложны", — сказал он.
По словам министра, Германия по-прежнему ощущает последствия высокой зависимости от российских энергоресурсов.
Хабек отметил также, что сама Индия во время обсуждения этого вопроса заявляет о предпочтении не российской нефти как таковой, а дешевого топлива.
Кроме того, министр осудил неприсоединение Нью-Дели к санкциям против России.
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Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии
16 июля, 08:12
 
ИндияГерманияРоссияРоберт ХабекЕвросоюзВ мире
 
 
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