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Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ
Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ
Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в эфире телеканала NTV с обвинениями в адрес Индии из-за ее торговых отношений с Россией. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:38
2023-07-19T13:38
2023-07-19T14:00
индия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в эфире телеканала NTV с обвинениями в адрес Индии из-за ее торговых отношений с Россией."ЕС ведет переговоры — и это абсолютно в наших интересах — о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Но <…> она закупает много дешевой нефти в России. Отношения с Индией важны, но в то же время сложны", — сказал он.По словам министра, Германия по-прежнему ощущает последствия высокой зависимости от российских энергоресурсов.Хабек отметил также, что сама Индия во время обсуждения этого вопроса заявляет о предпочтении не российской нефти как таковой, а дешевого топлива.Кроме того, министр осудил неприсоединение Нью-Дели к санкциям против России.
https://ria.ru/20230716/indiya-1884429669.html
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индия, германия, россия, роберт хабек, евросоюз, в мире
Индия, Германия, Россия, Роберт Хабек, Евросоюз, В мире
Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ
NTV: глава Минэка ФРГ Хабек обвинил Индию в получении выгоды от антироссийских санкций
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил в эфире телеканала NTV
с обвинениями в адрес Индии из-за ее торговых отношений с Россией.
"ЕС ведет переговоры — и это абсолютно в наших интересах — о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Но <…> она закупает много дешевой нефти в России. Отношения с Индией важны, но в то же время сложны", — сказал он.
По словам министра, Германия по-прежнему ощущает последствия высокой зависимости от российских энергоресурсов.
Хабек отметил также, что сама Индия во время обсуждения этого вопроса заявляет о предпочтении не российской нефти как таковой, а дешевого топлива.
Кроме того, министр осудил неприсоединение Нью-Дели к санкциям против России.
Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии