https://ria.ru/20230719/fizkultura-1885043046.html

Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры

Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры - РИА Новости, 19.07.2023

Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры

Необходимо увеличить финансовую поддержку учителей физкультуры, чтобы простимулировать создание бесплатных спортивных секций и вовлечь больше детей в спорт,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:15

2023-07-19T13:15

2023-07-19T13:15

год педагога и наставника

общество

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818953014_114:296:2913:1871_1920x0_80_0_0_4474151910e1f738e97b7197e8f98814.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо увеличить финансовую поддержку учителей физкультуры, чтобы простимулировать создание бесплатных спортивных секций и вовлечь больше детей в спорт, заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов. "Для этого конечно мы считаем, что нужно начинать с (финансовой – ред.) поддержки даже не спортсменов, не занимающихся физкультурой и спортом, а с возрождения поддержки тренеров", - сказал он журналистам. Он отметил, что сегодня заработные платы учителей физкультуры низкие - 23 тысячи средняя зарплата в регионах, 40-50 тысяч в Москве и Петербурге, хотя учитель физкультуры является "и педагогом, и тренером, и воспитателем". Нилов добавил, что тренера нужно мотивировать, тогда будут открываться бесплатные спортивные секции и больше детей будут вовлечены в спорт.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование