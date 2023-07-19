Рейтинг@Mail.ru
Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:15 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/fizkultura-1885043046.html
Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры
Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры - РИА Новости, 19.07.2023
Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры
Необходимо увеличить финансовую поддержку учителей физкультуры, чтобы простимулировать создание бесплатных спортивных секций и вовлечь больше детей в спорт,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:15
2023-07-19T13:15
год педагога и наставника
общество
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818953014_114:296:2913:1871_1920x0_80_0_0_4474151910e1f738e97b7197e8f98814.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо увеличить финансовую поддержку учителей физкультуры, чтобы простимулировать создание бесплатных спортивных секций и вовлечь больше детей в спорт, заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов. "Для этого конечно мы считаем, что нужно начинать с (финансовой – ред.) поддержки даже не спортсменов, не занимающихся физкультурой и спортом, а с возрождения поддержки тренеров", - сказал он журналистам. Он отметил, что сегодня заработные платы учителей физкультуры низкие - 23 тысячи средняя зарплата в регионах, 40-50 тысяч в Москве и Петербурге, хотя учитель физкультуры является "и педагогом, и тренером, и воспитателем". Нилов добавил, что тренера нужно мотивировать, тогда будут открываться бесплатные спортивные секции и больше детей будут вовлечены в спорт.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818953014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7759a81c8482895fb1d82cf86871a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование

Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения РФУчитель физкультуры Николай Трошин
Учитель физкультуры Николай Трошин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо увеличить финансовую поддержку учителей физкультуры, чтобы простимулировать создание бесплатных спортивных секций и вовлечь больше детей в спорт, заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов.
"Для этого конечно мы считаем, что нужно начинать с (финансовой – ред.) поддержки даже не спортсменов, не занимающихся физкультурой и спортом, а с возрождения поддержки тренеров", - сказал он журналистам.
Он отметил, что сегодня заработные платы учителей физкультуры низкие - 23 тысячи средняя зарплата в регионах, 40-50 тысяч в Москве и Петербурге, хотя учитель физкультуры является "и педагогом, и тренером, и воспитателем".
Нилов добавил, что тренера нужно мотивировать, тогда будут открываться бесплатные спортивные секции и больше детей будут вовлечены в спорт.
 
Год педагога и наставникаОбществоСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала