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Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры
Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры - РИА Новости, 19.07.2023
Депутат Олег Нилов: необходимо увеличить поддержку учителей физкультуры
Необходимо увеличить финансовую поддержку учителей физкультуры, чтобы простимулировать создание бесплатных спортивных секций и вовлечь больше детей в спорт,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:15
2023-07-19T13:15
2023-07-19T13:15
год педагога и наставника
общество
сн_образование
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо увеличить финансовую поддержку учителей физкультуры, чтобы простимулировать создание бесплатных спортивных секций и вовлечь больше детей в спорт, заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов. "Для этого конечно мы считаем, что нужно начинать с (финансовой – ред.) поддержки даже не спортсменов, не занимающихся физкультурой и спортом, а с возрождения поддержки тренеров", - сказал он журналистам. Он отметил, что сегодня заработные платы учителей физкультуры низкие - 23 тысячи средняя зарплата в регионах, 40-50 тысяч в Москве и Петербурге, хотя учитель физкультуры является "и педагогом, и тренером, и воспитателем". Нилов добавил, что тренера нужно мотивировать, тогда будут открываться бесплатные спортивные секции и больше детей будут вовлечены в спорт.
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общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо увеличить финансовую поддержку учителей физкультуры, чтобы простимулировать создание бесплатных спортивных секций и вовлечь больше детей в спорт, заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов.
"Для этого конечно мы считаем, что нужно начинать с (финансовой – ред.) поддержки даже не спортсменов, не занимающихся физкультурой и спортом, а с возрождения поддержки тренеров", - сказал он журналистам.
Он отметил, что сегодня заработные платы учителей физкультуры низкие - 23 тысячи средняя зарплата в регионах, 40-50 тысяч в Москве и Петербурге, хотя учитель физкультуры является "и педагогом, и тренером, и воспитателем".
Нилов добавил, что тренера нужно мотивировать, тогда будут открываться бесплатные спортивные секции и больше детей будут вовлечены в спорт.