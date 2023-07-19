https://ria.ru/20230719/finansirovanie-1885170917.html

Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ

Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ - РИА Новости, 19.07.2023

Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ

Нужно расширить охват компаний с государственным участием, которые планируют использование искусственного интеллекта (ИИ), это прямое поручение, заявил... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:12

2023-07-19T21:12

2023-07-19T21:12

россия

владимир путин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_dd5629aa4f97c207f2ee7622956c9b45.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нужно расширить охват компаний с государственным участием, которые планируют использование искусственного интеллекта (ИИ), это прямое поручение, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе. И прошу это рассматривать как прямое поручение, нужно поработать с этими компаниями", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он добавил, что, безусловно, "потребуются изменения в корпоративных стратегиях цифровой трансформации". "Прошу правительство предметно заняться этим вопросом", - отметил президент.Президент РФ Владимир Путин также поручил заложить в бюджет на 2024-2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с искусственным интеллектом (ИИ). На совещании с членами правительства он напомнил о решении обеспечить до 2030 года господдержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта. "И здесь нужно отработать все нормативные, организационные и финансовые вопросы. В том числе в федеральном бюджете на 2024-26 годы должны быть заложены средства на финансирование таких исследовательских центров. Если этого не будет, так и движения вперед не будет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230719/ii-1885111515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, технологии