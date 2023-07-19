https://ria.ru/20230719/finansirovanie-1885170917.html
Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ
Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ - РИА Новости, 19.07.2023
Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ
Нужно расширить охват компаний с государственным участием, которые планируют использование искусственного интеллекта (ИИ), это прямое поручение, заявил... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:12
2023-07-19T21:12
2023-07-19T21:12
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нужно расширить охват компаний с государственным участием, которые планируют использование искусственного интеллекта (ИИ), это прямое поручение, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе. И прошу это рассматривать как прямое поручение, нужно поработать с этими компаниями", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он добавил, что, безусловно, "потребуются изменения в корпоративных стратегиях цифровой трансформации". "Прошу правительство предметно заняться этим вопросом", - отметил президент.Президент РФ Владимир Путин также поручил заложить в бюджет на 2024-2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с искусственным интеллектом (ИИ). На совещании с членами правительства он напомнил о решении обеспечить до 2030 года господдержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта. "И здесь нужно отработать все нормативные, организационные и финансовые вопросы. В том числе в федеральном бюджете на 2024-26 годы должны быть заложены средства на финансирование таких исследовательских центров. Если этого не будет, так и движения вперед не будет", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ
Путин поручил заложить в бюджет финансирование исследовательских центров, работающих с ИИ
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нужно расширить охват компаний с государственным участием, которые планируют использование искусственного интеллекта (ИИ), это прямое поручение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе. И прошу это рассматривать как прямое поручение, нужно поработать с этими компаниями", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он добавил, что, безусловно, "потребуются изменения в корпоративных стратегиях цифровой трансформации". "Прошу правительство предметно заняться этим вопросом", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин также поручил заложить в бюджет на 2024-2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с искусственным интеллектом (ИИ).
На совещании с членами правительства он напомнил о решении обеспечить до 2030 года господдержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта.
"И здесь нужно отработать все нормативные, организационные и финансовые вопросы. В том числе в федеральном бюджете на 2024-26 годы должны быть заложены средства на финансирование таких исследовательских центров. Если этого не будет, так и движения вперед не будет", - сказал Путин.
Путин сравнил значимость развития ИИ с атомными проектами в советское время