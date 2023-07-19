https://ria.ru/20230719/f-16-1885142669.html

Италия не планирует закупать F-16 для обучения украинских пилотов

Италия не планирует закупать F-16 для обучения украинских пилотов - РИА Новости, 19.07.2023

Италия не планирует закупать F-16 для обучения украинских пилотов

Италия не имеет на вооружении самолетов F-16 и не намерена закупать их для обучения украинских пилотов, заявил министр обороны Гуидо Крозетто, комментируя в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:27

2023-07-19T18:27

2023-07-19T18:27

в мире

италия

украина

гуидо крозетто

f-16

нато

антонио таяни

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РИМ, 19 июл – РИА Новости. Италия не имеет на вооружении самолетов F-16 и не намерена закупать их для обучения украинских пилотов, заявил министр обороны Гуидо Крозетто, комментируя в среду в национальном парламенте итоги саммита НАТО в Вильнюсе. "В отношении F-16 Италия не брала на себя никаких обязательств", - указал глава военного ведомства, выступая на совместном заседании комиссий по обороне и иностранным делам Сената и Палаты депутатов. "У нас нет самолетов F-16, поэтому мы не намерены покупать их для обучения украинцев", - подчеркнул Крозетто. Он отметил, что это окончательная позиция Рима. Накануне саммита НАТО глава МИД Италии вице-премьер Антонио Таяни, отвечая на вопрос об итальянской помощи Киеву, сказал, что Рим "делает то, что необходимо". По его словам, Италия не отправляет боевые самолеты F-16 Украине, "просто потому, что их у нас нет", и по той же причине "не может проводить летную подготовку на этих самолетах". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230719/f-16-1885133501.html

https://ria.ru/20230719/istrebiteli-1885074522.html

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в мире, италия, украина, гуидо крозетто, f-16, нато, антонио таяни